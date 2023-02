Yeison Jiménez cuenta amarga experiencia con dos fanáticas en un hotel: "Casi me violan"

Uno de los cantantes de música popular más reconocidos que hay a nivel mundial es Yeison Jiménez quien con el paso de los años ha sabido aprovechar muy bien su talento para convertirse en una de las personas más influyentes de la música latina.

Gracias a su reconocimiento, el artista caldense siempre comparte con sus millones de seguidores en diferentes momentos de su vida y está acostumbrado a que en sus conciertos las mujeres le quieran robar besos o le regalen su ropa interior, ya que todo esto hace parte del show y se debe a la euforia del momento.

Sin embargo, Yeison Jiménez reveló hace poco durante una entrevista con el programa de Caracol TV, ‘La Red’ la amarga experiencia que vivió con dos mujeres en un hotel y otra que lo acosaba por las redes sociales.

"Una muchacha que me escribía mucho por Instagram, que cuánto le cobraba para estar con ella. Yo simplemente tengo dinero, soy una empresaria. ¿Cuánto me cobras para que estemos juntos? Me decía", aseguró el artista de música popular.

Publicidad

Continuó contando lo que él le respondió: "Es que yo no soy gigoló. Pero eso fue bien curioso y me decía: pon una cifra. Te estoy hablando en serio, una muchacha bien bonita pero obviamente no".

En la entrevista, Yeison Jiménez contó sobre la oportunidad en las que dos mujeres tomadas se le 'metieron' a la habitación en el hotel en la ciudad de Bucaramanga y por poco lo 'violan'.

El cantante reveló que las mujeres le dijeron que no se iban a salir hasta que "les hiciera el amor".

Publicidad

"Yo dije: esperen, qué está pasando. Me llaman de la recepción y me dicen don Yeison es que subieron dos mujeres. Les tocó sufrir a la gente del hotel para sacarlas. Casi me violan", finalizó contando Yeison Jiménez.

Te puede interesar: Historia de la Canción: La gota fría