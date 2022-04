Yina Calderón fue detenida en Cuba; Policía pensó que llevaba droga en la cola

Yina Calderón siempre es noticia ya sea en nuestro país o en el extranjero. La empresaria de fajas vivió un momento incómodo en uno de sus viajes a Cuba ya que las autoridades pensaron que llevaba droga.

Por medio de una publicación en su cuenta personal de Instagram , la influencer relató lo mal que la pasó en su llegada a ese país, ya que quedó detenida por la Policía quienes dijeron que le vieron sustancias extrañas en su cuerpo cuando pasó por los rayos x.

En su filmación Yina Calderón cuenta: "Pasa que llegué a Cuba contenta, amañada, nuevo horizonte, nuevas cosas, nuevas situaciones, cuando de pronto me pasan por todos los filtros y me dicen: ‘Venga para acá, pase por rayos X’, como ustedes saben que sufrí de los biopolímeros, obvio me salieron una mano de bolitas en la cola. Esos agentes de una vez pensaron que yo traía droga en la cola y me la montaron. Me dijeron que yo traía droga y yo le expliqué que eran los biopolímeros y me tocó mostrarle la cicatriz".

Ese no fuel el único problema que tuvo que superar, ya que la empresaria llevaba puesta su faja de marcación y los agentes pensaron que allí tenía droga guardada: "Luego me dijeron que en la faja que llevaba puesta qué traía… imagínense, la faja de marcación. Casi la rompen. O sea, nos vieron cara de mulas a mi hermana y a mí porque mi otra compañera de viaje sí paso como si nada".

Finalmente Yina Calderón pudo ingresar a Cuba, y antes de corta su video, envió una recomendación a todas las personas que quieran viajar a ese destino: "Pasadas dos horas me dijo el agente que me podía ir. Cuando de pronto otra vez me llamó y me dijo: ‘¿Usted ha probado droga?’ Yo le dije que no y volvió a preguntarme qué tenía en la cola. Así que si usted sufre de biopolímeros y piensa venir a Cuba piénselo dos veces".

El video fue rescatado por la cuenta de famososhastalaz y allí miles de internautas opinaron sobre la situación que vivió Yina Calderón: "Con esa cara , cualquiera se confunde 😂", "Mínimo todo se lo está inventando na´ mas pa´ mero show", "Ella siempre con sus cuentos🤡🤡🤡🤡🤡para llamar la atención 🤣😅😂😅🤣😅😂", y muchos más.