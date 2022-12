Yina Calderón y Aida Victoria se siguen 'tirando' y cada confesión es más fuerte que la anterior

Yina Calderón y Aida Victoria Merlano siguen dando de qué hablar en las redes sociales y en esta oportunidad debido a la 'tiradera' que ha quedado registrada en internet luego de que la vendedora de fajas opinara sobre la relación de Aida y Westcol y el miembro masculino de Yeferson Cossio.

Recordemos que en un principio Yina Calderón dijo: "Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, que ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe".

Ante estas palabras, Aida le respondió asegurando que no eran amigas y que no cree en la lealtad de ella. Algunos días más tarde, Merlano al parecer, se arrepintió de haberle hablado mal a Yina y le pidió disculpas por medio de las redes, aunque los internautas aseguraron que sus palabras tenían algo de sátira.

Aida dijo en su momento: "Quiero pedir unas disculpas a quienes vieron el incidente en el que me agarré con Yina. Creo que no debí tirarla al piso de esa manera. A veces uno se deja llevar por la rabia".

Luego de todas estas declaraciones, Yina Calderón decidió hablar al respecto y defenderse diciendo: "No me había pronunciado porque todavía me estaba recuperando de la pela que me dio Aida. Para los que preguntan, ¿por qué me pegó? Porque me di cuenta de su juego y la amenacé con divulgarlo, pues a ella no le interesa que la gente sepa… Este es su juego".

Después de esto, Yina publicó un juego infantil simulando el rostro de Aida y algunas de las que han sido sus parejas recorriendo algunas estaciones, asegurando que cada uno de ellos le han dado lo que Aida ha querido.

La joven influencer por supuesto se defendió y mandó contundente mensaje a Yina Calderón: "Tu primera carta fue tan rastrera y a mi todavía me sorprende tus niveles de falsedad. Mientras tú tienes que hacer un videito para hacer un chiste conmigo, a mí me bastaría únicamente con ponerte en frente porque eres un chiste que se cuenta solo".

"Yo creo que el equivalente a mis parejas serían tus cirujanos, la diferencia es que tú pones como un emoji de cada cosita que ha pasado con cada persona, contigo no es necesario, tú eres el estrago viviente. Nada más habría que verte para saber cuál ha sido el error de cada uno", siguió diciendo Aida Victoria Merlano.

De la misma manera, la joven le dijo a Yina Calderón que ya sabe los motivos por los cuales cada vez que se emborracha, llora diciendo que se encuentra sola y según Aida es por la falsedad de la vendedora de fajas.

Al parecer esta pelea no tiene fin y ahora queda esperar si Yina Calderón le responde.

