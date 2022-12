Fingió ser médico, lo contrataron en un hospital y trabajó cuatro meses sin ser descubierto

Yeverlin Arcón Iglesias, de 23 años, es un joven que fue destituido de su cargo tras 4 meses de haber trabajado para un centro médico en Polonuevo, Atlántico, luego de que se supiera que nunca se graduó como médico profesional.

El joven que fue contratado como médico para el área de consulta externa, atendió a niños e hipertensos y aunque no se conoce hasta el momento si alguno de ellos tuvo complicaciones debido a su falta de experiencia, el hombre ya fue destituido del cargo.

Esto luego de que una concejala denunciara que tras una investigación se percató de que el joven no había terminado la carrera.

"A mí me llegó un correo por Whatsapp en el que me comentan que ese joven no es médico y por eso me dirigí al hospital a denunciar este caso. Yo soy egresada de esa misma universidad y con un derecho de petición me confirman que no es médico", dijo.

De acuerdo con el gerente del hospital, Juan Carlos Bilbao, el terrible caso se dio luego de haber confiado en la buena fe del joven, respaldados de varios diplomas que supuestamente certificaban que era todo un profesional.

"Nosotros confiamos en la buena fe del muchacho, en la hoja de vida que nos presentó porque tenía el diploma, el acta de grado y toda la documentación. También una póliza solidaria que lo amparaba como médico, eso nos llevó a hacer la contratación", dijo el gerente.

