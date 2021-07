Gobierno no descarta poner restricciones a quienes no se vacunen contra el COVID-19

El jefe de la cartera aseguró que la vacunación debe ser una obligación no solo para cuidarse uno mismo, sino también para proteger a las demás personas.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que el Gobierno está pensando en restringir algunos lugares para aquellas personas que no se pongan el biológico, "para nosotros es claro que la vacunación es de interés general, de manera que hay una obligación de vacunarse y proteger a los demás. Si no hay una cobertura aceptable y necesaria de vacunación el Gobierno Nacional podría tomar medidas de restricción a algunos espacios y actividades a personas que no se hayan vacunado", dijo durante la entrevista.

"Este es un problema serio, de país y de responsabilidad social. No hay ninguna razón por la cual la gente no se vacune", enfatizó el funcionario.

A demás de eso, confirmó que no se descarta el uso de pasaportes COVID-19 para permitir entradas y salidas del país, además aseguró que para el mes de agosto de este 2021 se daría apertura a la vacunación a toda la población priorizada.

“Necesariamente será en agosto porque hemos venido abriendo por quinquenios, acabamos abrir el de 30 a 34 años y nos quedan prácticamente dos para la población adulta, cada semana estamos abriendo un grupo y en ese sentido en el próximo mes vamos a tener a la población de 18 años y más”, puntualizó.