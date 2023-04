Hombre confiesa robo de alimentos del PAE en colegio de Santander; dejó desesperada nota

En las últimas horas se reportó el robo al colegio Gabriela Mistral, en Puerto Wilches, Santander; varios delincuentes entraron a la institución y se llevaron los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE); lo más curioso del caso fue que uno de los delincuentes dejó una nota justificando el hecho.

Según las autoridades, además del robo de la comida correspondiente a una semana de entrega y destinada a más de 200 estudiantes, también se llevaron un computador, unos parlantes y varios cuadernos.

“Mi hija no tiene medicamentos, por eso lo hago, está internada”, era lo que decía la inusual nota de "perdón".

Publicidad

Tras el robo, directivos del colegio explicaron la magnitud del hecho y denunciaron la deficiencia en la seguridad de las instalaciones, con esta es la quinta vez que delincuentes ingresan al lugar.

“El robo es en una de las escuelas urbanas que se llama Gabriela Mistral y es que la situación en Puerto Wilches de seguridad y de orden público está muy deteriorada y pues la inseguridad campea y pues la escuela, junto con otras dos, está en una zona sobre el río y sobre la ciénaga que tiene un descampado por detrás, no sabemos cómo entraron pero debieron subir el muro por ese lado por donde no los ven y, violentaron la puerta de la cafetería escolar y se robaron la comida de los muchachos de toda la semana”, dijo el rector del colegio Lazaro Barriga.

Según el rector, el problema se deriva por la falta de contratación de vigilancia privada para la institución por parte de la Secretaría de Educación del departamento. Los hechos han sido denunciados ante las autoridades dos veces.

Publicidad

“Yo hace quince días había reparado la puerta y la había reforzado un poco pero ahora con lo que pasó me tocará poner una reja especial a ver si esa no la acaban también. Y así como se robaron la comida del PAE, también se robaron un computador viejo que ya habíamos dado de baja. Mire la Gobernación tiene la obligación de prestar la seguridad con celadores nocturnos, pero no lo han hecho”, añadió el rector.

Una banda de ladrones robó la comida del Programa de Alimentación Escolar que era para más de 200 estudiantes en un colegio de Puerto Wilches y, antes de irse; fritaron carne, comieron y dejaron una nota disculpándose por el robo #VocesySonidos pic.twitter.com/s679ImUEnw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 2, 2023