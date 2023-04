Semana Santa: los países del mundo donde no se celebra esta fecha religiosa

La Semana Santa se ha convertido en un festejo histórico que tiene lugar cada año, mientras conmemoran la muerte y resurrección de Jesús debido a los pecados cometidos por el hombre desde un contexto religioso, tiene inicio desde el 'Domingo de Ramos' hasta el próximo domingo en que se celebra el fin de la semana santa junto a la resurrección de la carne.

Aunque se celebra en varias partes del mundo, hay lugares con mayor relevancia debido al grado de creencia de la religión católica, como por ejemplo en Valencia, España, ciudad donde realizan varias procesiones con gigantes esculturas y participan cientos de personas con representativos trajes, realizando toda una escena coreográfica en conmemoración a la santísima trinidad; incluyendo además al país del Vaticano , en donde frecuentemente el papa es quien dirige la eucaristía.

Además, existen toda una serie de creencias y prohibiciones para realizar en la semana de reflexión, las cuales de no ser cumplidas incurrirán en un acto de pecado, algunas de estas han sido no bañarse, no tener relaciones íntimas, no comer carne y demás situaciones establecidas para honrar la celebración del suceso bíblico.

Sin embargo, algunos países no han incurrido en las tradiciones debido a sus culturas y religiones. En primer lugar, Japón se determinó un país con creencias budistas, por lo que seguir otro tipo de religiones se considera un suceso sobrenatural y fuera de la ley; aunque en China, otro país asiático, ha sido respetada la diversidad de religiones, no se conmemora una fecha especial.

De igual manera, en Mongolia el budismo es la religión con gran potencia, aunque no es prohibido comentar temas sobre la semana santa en comparación a otros lugares, así mismo en países como Kazajistán, Uzbekistán y Ghana, es poco usual la festividad y no es tenida en cuenta.

