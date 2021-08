Horóscopo kallejero semanal: predicciones del 9 al 15 de agosto

Descubre las predicciones que traemos para tu signo zodiacal. Además de contarte lo que depara para tu salud, el dinero y el amor, conoce cuál es tu número de la suerte para esta semana.

Aries: Tendrás una de las semanas más excitantes y llena de emociones del año, pues personas que hace mucho tiempo no veías volverán del pasado, así que es tiempo de analizar si puede surgir algo más con esa persona. Número de la suerte: 392.

Tauro: Aunque eres un ducho en los negocios en “hacer plata”, es momento de también enfocarte en tu salud, trata de salir de la rutina emocional y arriésgate a vivir nuevas experiencias con tu pareja. Número de la suerte: 3152.

Géminis: Es momento de pedir ayuda a algún familiar, vienen proyectos, firmas y contratos, así que no desaproveches la oportunidad que te da esta semana para alcanzar tus metas. Número de la suerte: 8262.

Cáncer: No puedes andar por la vida lamentándote de todo lo que has hecho, es ahora el momento oportuno para superar cualquier adversidad, afrontar tus responsabilidades y surgir con nuevos objetivos. Número de la suerte: 1956.

Leo: Esta semana debes estar pendiente a tus finanzas, no olvides que muchas de las cosas que has obtenido han sido con mucho esfuerzo, así que durante esta semana valora cada cosa. Número de la suerte: 3527.

Virgo: Ofertas o propuestas llegarán está semana a tus manos, pero no serán solo laborales, también profesionales, así que aprovecha este tiempo para tomar aquellas oportunidades que el pasado dejaste ir. Número de la suerte: 3742

Libra: Una semana perfecta para buscar otro tipo de estímulos, o quizá nuevas personas que te lleven a explorar nuevas ideas. Quédate atento, porque esta semana llegarán nuevas personas a tu vida que te darán tranquilidad. Número de la suerte: 1531

Escorpio: Expansiones, oportunidades y progresos llegan esta semana para ti, esta semana debes aprovechar para tomar grandes decisiones que cambiarán tu vida y tus proyecciones. Número de la suerte: 1831

Sagitario: Grandes aventuras llegarán esta semana, pero también descubrirás algo para lo que no estabas preparado así que debes saber afrontar la situación y tomar decisiones. Número de la suerte: 9421

Capricornio: Es momento de viajar en familia y disfrutar, sin embargo, tendrás días en los que sentirás que las cosas no andan bien, así que deja de pensar en negativo, confía en ti y avanza. Número de la suerte: 5315

Acuario: Esa invitación de la persona que estás esperando hace ratito llegará pronto, así que es un momento perfecto para abrirte al amor porque por fin los temas emocionales en tu vida fluirán. Conoce nuevos caminos y no retomes relaciones pasadas. Número de la suerte: 2810

Piscis: Ojo, esta semana planifica muy bien todo, deja de andar despistado y céntrate en lo importante. Esta semana surgirán grandes proyectos y estar enfocado es la clave de su éxito. Número de la suerte: 7341