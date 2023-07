Increíble momento en el que un hombre se salva de ser aplastado por un camión

Los accidentes viales son el pan de cada día, aunque en su mayoría suelen suceder por irresponsabilidades de los conductores, siendo esta una de las principales causas de muerte en las grandes ciudades, donde las vías se prestan para que los vehículos transiten a altas velocidades.

Precisamente en México, en la ciudad de Tamaulipas, un hombre estuvo a escasos segundo de morir trágicamente cuando un camión de grandes dimensiones y con una carga larga y pesada, le paso por encima a su motocicleta, dejando imágenes muy fuertes.

En el video recuperado por una cuenta de TikTok se puede ver al motociclista detenido y en sentido contrario, una conducta indebida que no solo pone en riesgo su vida, sino también la de los demás actores viales, en ese momento un camión se dispone a hacer un giro complicado, teniendo en cuenta que empieza una empinada subida.

En ese momento es en el que el hombre se percata de que el camión no lo vio, gracias a los puntos ciegos de estos vehículos, y rápidamente se lanza de su motocicleta, quedando a apenas centímetros de las llantas del camión.

Gracias a esta maniobra el motociclista salió ileso, aunque su vehículo no tuvo esa suerte, quedando destruido por el paso del camión. Varias personas indicaron en los comentarios de la publicación que fue un milagro que el hombre pudiera salir vivo de ese momento, mientras que otros condenaron rotundamente el actuar del motociclista, indicando que su irresponsabilidad pudo causar una verdadera tragedia.

Estos fueron algunos de los comentarios: “Le quedó en el punto ciego, lo bueno es que no le pasó nada al de la moto, volvió a nacer”, “Es que no respetan el alto que limita, porque dan vueltas amplias los trailers”, “Les vale madre, ahí tienen el alto más atrás para que el camión de bien la vuelta, que bueno que no le pasó encima”.

