Video de niño con un tercer brazo en la espalda; el caso que le da la vuelta al mundo

Un insólito caso le da la vuelta al mundo tras conocerse la historia de un niño que nació con un tercer brazo completamente formado en su espalada.

Se trata del pequeño Gaurab Garum, un niño de Nepal quien al momento de nacer le descubrieron que en su espalada se le desarrolló por completo un brazo, con mano y dedos. Esta deformidad ha continuado creciendo a medida que el niño avanza en edad.

El caso fue conocido gracias al programa ‘Mi Cuerpo, Mi Desafío’ de Discovery H&H que sacó a la luz la historia de esta familia de escasos recursos que enfrenta la malformación del niño y el temor a que su salud se deteriore a causa de esta extremidad irregular.

Según lo que se dijo en el programa, la extremidad no tiene sensibilidad ya que se trata del brazo de un gemelo no desarrollado en el vientre, pero que fue absorbido por Gaurab Garum en el proceso de gestación.

Lo preocupante del caso es que el brazo está creciendo a partir de una división en la columna vertebral del niño, conocida como espina bífida.

Los investigadores del programa hablaron con Kalpena, y su esposo Ashish (mamá y papá del niños) quienes en la entrevista narraron que esa extremidad ya afecta el sueño y descanso del menor de edad, pero que la decisión de extraer en cirugía el tercer brazo representa también un riesgo para la salud del pequeño ya que podría quedar paralizado.

“El médico nos aconsejó llevar al bebé al hospital dentro de los cinco días posteriores a su nacimiento, pero debido a nuestra pobreza no pudimos ir; además los chamanes de la aldea nos aconsejaron no llevarlo”, contó la madre del niño en el programa.

De esta familia también se conoció que vive en una comunidad hindú en el distrito de Tanahun y Gaurab donde la religión tiene bastante influencia, lo que llevó a que lo pobladores consideraran al niño como un Dios al que además le rindieron homenajes durante un buen tiempo porque creían que su tercer brazo era una señal divina.

Los padres de Gaurab Garumse vieron envueltos en una incertidumbre ya que por un lado su religión y los chamanes de su comunidad les impedía llevar el niño a un hospital para ser operado ya que consideraban un regalo de Dios; mientras que los médicos urgían la cirugía para mejorar la calidad de vida del menor de edad.

“Para ofrecerle tratamiento, lo llevamos al palacio del chamán, él dijo que no debían retirarle el brazo, que si lo quitan puede ser malo, Dios se lo dio así y hay que aceptarlo y conservarlo”, aseguró la madre en la entrevista.

Y aunque el niño tomó con normalidad su deformidad, al cumplir dos años los padres comenzaron a contemplar la posibilidad de llevarlo a especialistas por lo que viajaron hasta la capital de Katmandú y al Hospital Grande International para hacerle unos escaneos a Gaurab.

Al consultar con un cirujano que examinó al niño, comentó en el programa que “el brazo adicional en sí no es un problema. El interior de la columna es la mayor preocupación para todos nosotros”, por lo que comentó que “si eso no se aborda, el niño va a desarrollar algún tipo de problema neurológico en el futuro, haciéndolo, tal vez, no diré 100 por ciento, en silla de ruedas”.

Hasta el momento de emisión del programa los papás del niño no habían tomado la decisión de hacerle la cirugía al menor de edad y su caso no ha vuelto a ser documentado por lo que es incierto si el pequeño Gaurab Garumse ya fue operado.

