Asesino de bebé creó cuenta y publica videos desde prisión; se hace llamar 'El menorcito'

Un hombre es acusado en Argentina de asesinar un bebé de apenas 18 meses, el cual fue golpeado hasta la muerte. El sospechoso sería el padrastro del menor y se encuentra detenido desde septiembre del 2021.

Según las autoridades, Alán Leonel Lapalma, sería el homicida de Aarón Maximiliano Bustos Sosa, un crimen que conmocionó a todo el país argentino, luego de que se conocieran detalles del escabroso asesinato. Sorprendidos también porque según las autoridades el inicio del juicio está previsto para febrero del 2024.

Precisamente es desde su lugar de reclusión de donde vienen los videos que han causado indignación, ya que lejos de mostrar arrepentimiento, Lapalma aparenta vivir con total normalidad desde la cárcel, incluso usando su dispositivo móvil, mientras espera el proceso judicial.

Así lo dio a conocer el padre del menor, quien dio una entrevista a un medio local: “Ver eso me hizo dar bronca. Él mató a mi hijo, lo mató como un cobarde, y encima tiene celular, TikTok, Facebook; está mejor que nosotros acá afuera. Me da bronca… ¿por qué motivo el chabón tiene todas esas cosas y no se las prohíben?”.

A través de una cuenta en la plataforma TikTok, el homicida sube fragmentos cortos de video, con canciones de moda, mostrando su vida en la cárcel, como si se tratase de su casa, bailando y cantando como si nada.

Sobre el crimen, el padre expreso que muchas veces sospechó sobre los maltratos que sufría el menor: “Una vez vi que Aarón tenía algo, una marca rara en el ojo, pregunté qué le había pasado y ella me dijo que había sido un golpe con una hamaca. Pero después supe que era una quemadura de cigarrillo”, además indicó que: “Las últimas veces, la mamá no preguntaba nada. Parece que este tipo la tenía como acorralada. Y después que pasó lo que pasó, nunca más la vi a ella ni a ninguno de sus familiares”.

Por respeto a la familia y a la memoria de la víctima, este medio se abstiene de mostrar los videos del presunto asesino.

