Colombia afianza conexión con Toronto y Montreal: Air Canada incorpora avión Dreamliner

Llega la temporada de fin de año y los viajes en Colombia comienzan a presentar un aumento significativo por parte de viajeros que comienzan a buscar destinos tanto nacionales, como internacionales, además de optar por aerolíneas que ofrezcan comodidad en su aviones, y facilidades en vuelos sin tantas escalas.

Canadá se ha convertido en uno de los destinos que toma fuerza en los últimos años y este 2026 Toronto y Montreal no son la excepción; es por esto que las aerolíneas vienen trabajando para ofrecer mejoras en estos vuelos, destacándose Air Canada que anunció una gran novedad para el cierre del año.

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Pues la aerolínea incorporó el Boeing 787-8 Dreamliner en sus vuelos directos desde Bogotá hacia Toronto y Montreal, el cual comenzó a operar desde el 25 de octubre de 2026, con una oferta de 255 asientos distribuidos en tres cabinas.



La llegada de esta aeronave representa un aumento de capacidad para la operación de la compañía en el país y una apuesta por fortalecer la conectividad aérea entre ambos mercados. Los pasajeros podrán elegir entre Signature Class, Premium Economy y Economy, según sus necesidades de viaje.



“Colombia es un mercado estratégico para Air Canada. La incorporación del Dreamliner en nuestras rutas desde Bogotá refleja nuestra confianza en el país y nuestro compromiso de largo plazo con su conectividad internacional", afirmó Rocky Lo, director ejecutivo de Ventas Internacionales de Air Canada.

El directivo agregó que "Queremos acompañar el crecimiento del turismo y los negocios entre ambas naciones con una experiencia de viaje superior y acceso a nuestra red global a través de Toronto y Montreal”.

Ocho vuelos semanales entre Bogotá y Canadá

La programación contempla ocho frecuencias semanales: cuatro vuelos hacia Montreal y cuatro hacia Toronto. Las operaciones tendrán los siguientes días de salida desde Bogotá:



Bogotá–Montreal (AC099): martes, miércoles, viernes y domingo, desde el 25 de octubre de 2026.

Bogotá–Toronto (AC095): lunes, martes, jueves y sábado, desde el 26 de octubre de 2026.

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Con esta distribución, los martes habrá vuelos hacia las dos ciudades canadienses, lo que ofrecerá una alternativa adicional para organizar los itinerarios.

Toronto y Montreal funcionan como puntos de conexión para los pasajeros que buscan continuar su viaje hacia otros lugares de Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia. De esta manera, la incorporación del Dreamliner también amplía las posibilidades de acceso a la red internacional de Air Canada desde Bogotá.

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Cartagena también tendrá conexiones con Canadá

La nueva operación desde la capital colombiana se complementa con los vuelos de temporada que conectan Cartagena con Toronto y Montreal. Estas rutas facilitan el desplazamiento de viajeros canadienses hacia el Caribe colombiano y contribuyen a la conectividad turística entre los dos países.

Desde Air Canada destacan que Bogotá tiene un papel central en el desarrollo de sus operaciones en Colombia. La compañía considera que la incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner permitirá acompañar el movimiento de pasajeros entre ambos mercados y fortalecer los vínculos relacionados con el turismo y los negocios.

Luis Noriega, director de ventas y comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada, detaca que “La llegada del Dreamliner se enmarca en una dinámica positiva para los viajes entre Colombia y Canadá. Con esta incorporación seguimos fortaleciendo presencia en Colombia y amplíando las oportunidades para conectar el turismo, los negocios y el intercambio entre ambos países”.