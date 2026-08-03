Revelan nuevos detalles de la muerte de Liam Payne en Argentina; estuvo con dos mujeres

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, exintegrante de la agrupación británica One Direction, continúan saliendo a la luz nuevos detalles sobre las horas previas a su fallecimiento en Buenos Aires.

El cantante murió el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur Palermo.

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Recientemente se conocieron declaraciones juramentadas que permanecían bajo reserva judicial. Los testimonios, publicados inicialmente por el diario británico The Mail on Sunday, corresponden a dos mujeres que aseguraron haber estado con el artista durante la mañana del día de su muerte.



¿Qué ocurrió en las últimas horas de Liam Payne?

De acuerdo con el expediente judicial, las dos mujeres llegaron al hotel hacia las 11:30 de la mañana. Una de ellas aseguró que Payne la contactó a través de una plataforma de acompañantes. Ambas afirmaron que permanecieron cerca de dos horas con el cantante en un encuentro que calificaron como consensuado.

Según sus declaraciones, el conflicto comenzó cuando decidieron retirarse. Las testigos señalaron que Payne no tenía el dinero en efectivo para cubrir los 5.000 dólares que, presuntamente, habían acordado por el encuentro.

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Como alternativa, el cantante les habría ofrecido un reloj Rolex de oro, propuesta que fue rechazada por las mujeres, quienes insistieron en recibir el pago en efectivo.

Cuerpo sin vida de Liam Payne /Foto: Instagram Liam Payne

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El comportamiento de Liam Payne antes de morir

Los testimonios describen que, tras la discusión, el artista tuvo un comportamiento errático. De acuerdo con las declaraciones, tomó el reloj y dijo: "Puedo conseguir otros diez iguales". Después, presuntamente golpeó el televisor de la habitación y aseguró que podía responder por los daños ocasionados.

Las testigos también relataron que Payne atravesó momentos de angustia emocional. Según su versión, el cantante se arrodilló para pedirles que no lo dejaran solo y les dijo que "el dinero no lo hacía feliz".

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Asimismo, afirmaron que el músico se encontraba bajo los efectos del alcohol, cantó fragmentos de algunas de sus canciones y, presuntamente, sustancias alucinógenas.

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Tiempo después, las mujeres regresaron brevemente a la habitación para recoger algunas pertenencias y aseguraron haber encontrado a Payne mucho más tranquilo. En ese momento, según relataron, el artista les ofreció disculpas por lo ocurrido.

Aproximadamente una hora después de que abandonaran el hotel de manera definitiva, se produjo la caída desde el tercer piso que le causó la muerte.

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Actualmente, la justicia argentina mantiene abierto un proceso contra dos personas señaladas de haber suministrado estupefacientes al cantante. Entretanto, la Fiscalía solicitó revisar el sobreseimiento de otros tres investigados.