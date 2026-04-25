VIDEO: Les prohibieron subir y terminaron en la cima de volcán justo cuando hizo erupción

Lo que comenzó como una experiencia extrema terminó convirtiéndose en una escena de alta tensión en la cima de un volcán. Un grupo de turistas decidió ignorar las restricciones oficiales y ascendió al Volcán Santiaguito, en Guatemala, justo cuando el coloso registró una erupción repentina.

El episodio, captado en video y difundido en redes sociales, muestra a los visitantes descendiendo a toda prisa mientras el entorno se cubría de ceniza y fragmentos de roca.



Volcán Santiaguito, en alerta: el momento en que todo cambió

Según los reportes conocidos, los turistas se encontraban cerca del cráter cuando el volcán comenzó a expulsar material. En cuestión de segundos, el paisaje se transformó: una columna de humo se elevó y fragmentos incandescentes empezaron a caer en los alrededores.

Las imágenes evidencian el nivel de riesgo. Personas corriendo, terreno inestable y visibilidad reducida por la ceniza marcaron un momento crítico que encendió las alarmas. Lejos de tratarse de una actividad controlada, el episodio fue descrito por expertos como una exposición directa a un fenómeno natural de alta peligrosidad.



De acuerdo con la información, el material expulsado —ceniza, gases y rocas— forma parte de lo que se conoce como flujo piroclástico, capaz de desplazarse a gran velocidad y generar impactos severos en segundos.



#Viral | 🚨🌋 “Prohibido subir… pero subieron igual”



Turistas desafiaron las alertas y llegaron hasta la cima del volcán #Santiaguito… sin imaginar lo que venía. Un pulso eruptivo los sorprendió de golpe y tuvieron que huir en medio del pánico mientras el volcán rugía.



🔥… pic.twitter.com/F25fHwH68E — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) April 24, 2026

Volcán y advertencias ignoradas: la reacción oficial

Tras la viralización del video, autoridades turísticas reaccionaron con contundencia. Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, fue enfático al señalar: “Un video que no debería existir, personas corriendo por su vida en la cima del volcán Santiaguito, mientras hacía erupción. Ese video no es aventura ni contenido”.

El funcionario insistió en que el ascenso al volcán está prohibido debido a su constante actividad e inestabilidad. Además, advirtió que este tipo de decisiones no solo pone en riesgo a quienes suben, sino también a los equipos de rescate que podrían ser requeridos en una emergencia.

Las autoridades reiteraron que el Santiaguito no es un destino apto para visitas turísticas, pese a su atractivo visual y el interés que genera en redes sociales.

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El caso ha puesto sobre la mesa un fenómeno creciente: la búsqueda de contenido impactante en redes sociales. Según reportes, cada fin de semana decenas de personas llegan a la zona restringida del volcán, muchas veces guiadas por ofertas informales o motivadas por videos virales.

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Expertos han señalado que este comportamiento incrementa la exposición a eventos impredecibles. El Instituto Nacional de Sismología ha documentado que el Santiaguito registra explosiones frecuentes, incluso varias por hora, lo que reduce cualquier margen de anticipación. A esto se suman otros riesgos como los lahares y desprendimientos de roca, que pueden activarse sin previo aviso.



Volcán bajo vigilancia: lo que sigue

Mientras continúan las labores de monitoreo, las autoridades mantienen la restricción total de acceso al volcán y refuerzan los llamados a la prevención. También se insiste en el uso de canales oficiales de información para quienes visitan Guatemala.

El episodio, que dejó imágenes impactantes de turistas huyendo en medio de una erupción, sigue generando debate. Para las autoridades, el mensaje es claro: la actividad del volcán puede cambiar en segundos y no ofrece margen para errores.

Por ahora, el Santiaguito continúa bajo vigilancia permanente, mientras las escenas captadas en la cima siguen circulando como testimonio de un momento que pasó de la curiosidad a la urgencia en cuestión de instantes.

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