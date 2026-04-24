Modelo cayó desde un piso 18; su novio fue capturado y después hallado sin vida

Ana Luiza Mateus, una joven psicóloga y modelo de 29 años que perdió la vida tras caer desde el piso 13 de un exclusivo edificio de Río. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación por un posible accidente dio un giro oscuro cuando su novio, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, fue arrestado como principal sospechoso, pero, horas más tarde, fue hallado muerto en su celda.

Se conoció que Ana Luiza Mateus no solo era reconocida por su belleza, sino también por su formación académica como psicóloga y maquilladora profesional. En el ámbito del modelaje, su carrera estaba en ascenso, tanto es así que era candidata a Miss Cosmo representando al estado de Bahía y ya había participado en eventos de gran relevancia como la Semana de la Moda en Sao Paulo.

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Tanto es así que llegó a tener más de 40,000 seguidores en Instagram, donde la joven compartía su estilo de vida y comenzaba a consolidar su rostro en marcas importantes. Sin embargo, su vida cambió hace un año cuando se mudó a Río de Janeiro y comenzó una relación de tres meses con Ferreira da Cunha.



¿Cómo perdió la vida Ana Luiza Mateus?

Las autoridades conocieron que la madrugada del miércoles 22 de abril, la pareja sostuvo una fuerte discusión en su apartamento del condominio Alfapark. Según testimonios, la pelea fue tan intensa que incluso advirtieron a Ana Luiza que abandonara el lugar por su seguridad mientras su novio había salido.

Al punto que la modelo confesó que ya tenía un boleto de avión para regresar a su hogar en Bahía esa misma madrugada, pero decidió quedarse a esperar el amanecer. Sin embargo, alrededor de las 5:30 a.m., su cuerpo fue hallado sin vida tras la caída de gran altura.

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Las autoridades de la Delegación de Homicidios de la Capital (DHC) detectaron irregularidades desde el inicio. En primera instancia, Ferreira da Cunha fue arrestado tras ser visto intentando huir del edificio.

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Además, la policía sospecha que el hombre intentó manipular la escena del crimen y el cuerpo de la víctima antes de que llegaran los peritos. Sumado a esto, sus declaraciones iniciales fueron consideradas cómo extrañas y contradictorias por parte de las autoridades.

El caso tomó un rumbo definitivo cuando, la tarde del mismo miércoles, el sospechoso fue encontrado muerto en su celda de la Delegación de Homicidios. Según los informes oficiales, el hombre se habría quitado la vida utilizando un short que llevaba puesto.

Cabe destacar que en el año 2025, Brasil registró una cifra récord de 1,568 feminicidios, lo que equivale a un promedio de 4.2 mujeres que perdieron la vida por día por motivos de género.