VIDEO| Sismo de 5,1 deja un despertar desolador; 5 muertos y más de 20 heridos en Perú

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que, a las 21:24 horas del 18 de julio de 2026, la tierra tembló con una magnitud de 5.1, teniendo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, departamento de Junín.

El movimiento, que tuvo una profundidad de apenas 24 kilómetros, se sintió con una intensidad de IV-V en Chupaca, lo que provocó pánico en ciudades cercanas como Huancayo.

Poco después, a las 21:41 horas, se registró una réplica de magnitud 3.7, lo que mantuvo a la población en alerta constante durante la madrugada.



¿Cuál fue el balance de víctimas y heridos tras el sismo en Junín?

A pesar de que los primeros reportes no hablaban de fallecidos debido a lo alejado de algunas localidades, el panorama cambió drásticamente con las horas.



El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ministerio de Salud confirmaron el fallecimiento de cinco personas. Entre las víctimas se han identificado preliminarmente a dos hombres y dos mujeres, mientras se trabaja en la verificación de las identidades restantes.

#Temblor

Internacionales 🇵🇪, un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín pic.twitter.com/s8Zrgv16Ry — We News (@wenewsec) July 19, 2026

En cuanto a los heridos, la cifra oficial se sitúa entre 16 y 21 personas con lesiones de diversa consideración.

Para atender esta emergencia, el Ministerio de Salud movilizó ambulancias del SAMU y personal de brigadistas; además, se trasladó un hospital de campaña y se instaló un Puesto Médico de Avanzada para garantizar que nadie se quede sin atención.

Gran parte de los heridos fueron derivados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y al Centro de Salud de Chupaca.

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¿Qué daños materiales y patrimoniales provocó el temblor en Chupaca?

Si te preguntas por qué un sismo de magnitud 5.1 causó tantos estragos, la respuesta está en la vulnerabilidad de las estructuras.

El jefe del Indeci, Luis Vásquez, explicó que la escasa profundidad del evento, sumada a la abundancia de viviendas construidas con adobe y quincha, fue una combinación fatal.

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El balance actual arroja 48 viviendas destruidas y más de 300 personas damnificadas que ahora necesitan refugio.

La destrucción no solo afectó hogares. El patrimonio histórico de Junín sufrió un golpe irreparable:

Iglesia de Santiago de León: El techo y los muros de este templo histórico en Chongos Bajo colapsaron parcialmente.

Cani Cruz: Este monumento religioso, una cruz de piedra tallada que data de 1610, se desplomó por completo, causando gran tristeza entre la población local.

Servicios básicos: Diversos sectores como Chilca, Sapallanga y Chongos Bajo sufrieron cortes de energía eléctrica, complicando las labores de rescate iniciales en la oscuridad.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno central ha anunciado que el Premier y el Ministro de Defensa viajarán a la zona afectada para evaluar la declaratoria de Estado de Emergencia.

Mientras tanto, el Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa monitoreando la situación y coordinando la entrega de ayuda humanitaria como carpas y frazadas para las familias que han quedado a la intemperie.