Joven cayó de edificio en Medellín; apareció un escrito a su hija con los supuestos motivos

Las autoridades se encuentran investigando los hechos ocurridos en la tarde del miércoles 5 de octubre en Medellín donde una joven, entre los 25 y 30 años de edad, cayó desde lo alto de un edificio de la ciudad que hace unos años funcionaba como una clínica. El hecho, que genera consternación, tuvo un impacto mayor al revelarse que en el perfil de Facebook de la mujer apareció una desgarradora carta que, al parecer, habría sido escrita por la mujer y dirigida a su hija, a sus amigos y a sus padres, con explicaciones sobre los supuestos hechos que la habrían llevado a tomar la lamentable decisión.

La misiva habría sido publicada por la mujer en su perfil de Facebook unos minutos antes de quitarse la vida, según lo que se lee en el principio del texto que ha generado todo tipo de reacciones.

"Para cuando se publiquen estas palabras ya estoy muerta o me quedan 10 min, así que siéntese que tal vez lo que diré sea largo, tiendo a dar muchas vueltas, tengo la ansiedad al máximo y los dedos ágiles. He decidido romper silencio de meses y hacer pública la situación, porque no confió en nadie lo suficiente para creer que sí entregarían este mensaje, además en esta red social no lo esconderán fácil y mi hija algún día lo verá, pues, todos tienen un deseo antes del deceso y ese es el mío.", inicia la carta.

A través de veinte robustos párrafos, al parecer, la mujer habría intentado explicar a su hija cómo su salud mental y física se fue deteriorando luego de que se enterara de una situación de abuso dentro de su familia.

Según el relato, el golpe más fuerte ocurrió cuando se enteró que ella misma había permitido que su hija "se quedara muchas noches junto al abusador", del cual no reveló la identidad pues, al parecer, todo su círculo familiar sabe de quién se trata.

"Permití gracias a cosas que desconocía y a mi negación que durmieras a tus 3 años más de una noche en la misma cama que mi abusador y el abusador de otras niñas de la familia y amigas cercanas", añade el escrito.

Según lo expresado en el texto publicado en el perfil de la joven, llevaba un buen tiempo investigando cómo terminar con su vida; sin embargo, también dice que era su hija quien mantenía encendida la llama de su vida, cuando ella sentía que no daba más.

Por lo tanto, en redes sociales cientos de personas se han dirigido hasta la publicación y se han lamentado por lo sucedido, enviándole mensajes de aliento a la familia pero sobre todo a la niña que hoy se queda sin su mamá.

