Joven terminó con sus piernas amputadas por comer alimentos trasnochados

Son muchas las personas que suelen comer alimentos trasnochados o del día anterior, un acto que suele parecer muy normal resulta que es muy peligroso. Eso fue lo que le sucedió a un hombre que terminó con sus piernas amputadas por comer pastas con pollo en mal estado.

El joven de 19 años ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos en el estado de Massachusetts, Estados Unidos , tras presentar insuficiencia multiorgánica, erupción cutánea y un ‘shock’ séptico.

Después de hacer varios exámenes, se llegó a la conclusión de que tenía una infección bacteriana muy agresiva, la cual es causada por Neisseria meningitidis, lo que le ocasionó la coagulación de su sangre y la falla de sus riñones.

Según dio a conocer The New England Journal of Medicine, el hombre adquirió esta infección por comer una pasta con pollo que un amigo le había dejado en la nevera la noche anterior.

El hombre de 19 de años no perdió la vida, pero lamentablemente le debieron amputar algunos dedos de la mano y las dos piernas a la altura de la rodilla.

El informe médico indicó que "el joven fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos por vómitos biliosos o de color rojo-marrón. Dolor abdominal y los vómitos fueron seguidos por la aparición de escalofríos, debilidad generalizada, dolor torácico, disnea, cefalea, rigidez de cuello y visión borrosa".

El amigo que vivía con él y quien también había consumido este alimento en mal estado, también presentó vómito, sin embargo; su salud no empeoró y no llegó al punto de perder alguno de sus miembros como le sucedió a su amigo.

The New England Journal of Medicine también dijo que el hombre "fumaba dos paquetes de cigarrillos semanales, fumaba marihuana a diario y tomaba dos bebidas alcohólicas aproximadamente por semana. Consumía dextrometorfano y difenhidramina de forma recreativa, pero no consumía otras drogas ilícitas".