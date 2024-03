Aida Victoria hace seria advertencia a sus amigos: “Si me condenan a mí, nos condenan a todos”

La influencerAída Victoria Merlano volvió a ser el centro de atencióntras la decición del Tribunal Superior de Bogotá de ratificarle la condena por su presunta participación en el plan de fuga de su mamá Aida Merlano. Los cargos imputados son favorecimiento de fuga y utilización de menores para la comisión de delitos, determinando que su participación fue fundamental en el plan de escape de su madre.

Y fue así como finalmente se materializó su peor temor cuando un juez de la sala emitió su veredicto: aumentar la condena de siete años y seis meses de arresto domiciliario a 13 años y 10 días de prisión. La decisión, según el magistrado, se tomó al encontrar un error en el cálculo de la sentencia.

Tras la determinación, el juez permitió que el abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de la 'influencer', tomara la palabra, seguido por la joven, quien optó por no hacer comentarios, pero se le pudo observar su rostro de decepción y tristeza.

Aída Victoria Merlano había mostrado recientemente una actitud positiva en sus redes sociales, pero sus palabras revelaban la incertidumbre que enfrentaba: "Nos enfrentamos a la posible realidad de que pasado mañana me metan siete años de casa por cárcel, y tú dirás, ¿por qué tan tranquila? Pues llevo cuatro años lidiando con esa situación".

Así mismo en el video publicado aseguró que "mañana me enrumbo, me recogen gateando de una discoteca a las seis de la mañana... Que llegue la Policia a sacarme a las 4 de la mañana y yo diré no, todavía no. Vengan pasado mañana cuando me condenen para llevarme para mi casa", dijo de forma jocosa la mujer.

La 'influencer' enfatizó su determinación y advirtió a sus amigos: "Me llegan a condenar a mí y los condenan a todos, aquí los quiero en mi casa, si están conmigo en las buenas tienen que estar conmigo en las malas entonces si me dan casa por cárcel los espero", aseguró a la vez que mencionó que también cabía la posibilidad que le dieran libertad.

Sin embargo, la esperanza de mantenerse en libertad se desvaneció cuando el juez revocó su arresto domiciliario y ordenó su captura inmediata. Aunque el abogado anunció que apelarán la decisión, el futuro de Aída Victoria Merlano parece incierto.

A pesar de ello, la hija de la excongresista Aída Merlano insiste en que permanecerá en libertad hasta que se ejecute el fallo final: "El juez puso en la sentencia que estaré en libertad hasta la última instancia". Mientras tanto, ella se encuentra en Medellín, aparentemente sin impedimentos para viajar tanto dentro como fuera del país.