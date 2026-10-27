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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Él es el hijo de Iván René Valenciano, capturado en Medellín: cayó en megaoperativo

Él es el hijo de Iván René Valenciano, capturado en Medellín: cayó en megaoperativo

Detalles de la captura del hijo de Iván René Valenciano. Jacobo Valenciano tenía casa por cárcel y cayó junto a su hermanastro en Medellín.

Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo de Iván René Valenciano, capturado por la Policía en Medellín.
Las autoridades de Medellín confirmaron que Jacobo de Jesús Valenciano portaba antecedentes y violó su medida domiciliaria para seguir delinquiendo
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

El hijo de Iván René Valenciano fue capturado en la ciudad de Medellín por presuntos hurtos y su posible vínculo con el grupo delincuencial ‘La Roja’, una estructura criminal dedicada al robo de relojes de alta gama, joyas y vehículos en sectores exclusivos.

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El operativo, coliderado por el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Federico 'Fico' Gutiérrez, dejó un saldo masivo de detenciones en la comuna 8 (Villa Hermosa).

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¿Quién es Jacobo de Jesús Valenciano Yepes?

El joven detenido fue identificado como Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años, hijo menor del histórico goleador de la Selección Colombia y el Junior de Barranquilla.

Según los expedientes de la Sijín de la Policía, el implicado presuntamente formaba parte activa de la organización desde hace aproximadamente cinco años.

Junto al descendiente del 'Bombardero' también fue detenido su hermanastro, Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias ‘Risas’. Las investigaciones de inteligencia criminal vinculan directamente a ambos jóvenes con el esquema de fleteo de la banda 'La Roja', la cual opera como un brazo subordinado de la temida estructura delictiva de 'La Terraza'.

Un historial criminal recurrente: ya tenía casa por cárcel

Lo que más ha llamado la atención de la opinión pública es que esta no es la primera vez que el hijo del exfutbolista enfrenta problemas severos con la justicia.

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En junio de 2024, Jacobo Valenciano había sido capturado en flagrancia tras intimidar con un arma de fuego a una mujer en una panadería del barrio Belén La Mota, despojándola de pertenencias valoradas en 14 millones de pesos.

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A pesar de la gravedad de los delitos imputados en ese entonces—tales como hurto calificado y agravado, falsedad marcaria y porte ilegal de armas—un juez le otorgó el beneficio de detención domiciliaria. No obstante, el joven habría violado su reclusión para continuar delinquiendo con la red criminal en el oriente de Medellín.

Las capturas en el sector de Villa Hermosa se lograron gracias a diez diligencias coordinadas de registro y allanamiento ejecutadas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

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A la banda se le atribuyen al menos 12 casos de hurto que superan los 1.000 millones de pesos en pérdidas para las víctimas, afectando especialmente a ciudadanos extranjeros en zonas como Provenza y los alrededores de los aeropuertos de la región.

Tras las audiencias de legalización, los parientes del ídolo del fútbol colombiano quedaron formalmente bajo disposición judicial para responder por los cargos de concierto para delinquir y hurto agravado.

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