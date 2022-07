Habitante de calle descubrió un cadáver en Bogotá; resultó ser su propio hermano

Un habitante de calle recibió la peor noticia de su vida cuando se enteró que su hermano estaba sin vida debajo de un puente en la ciudad de Bogotá.

Los hechos sucedieron más exactamente en la carrera 27 con calle octava Sur, en la localidad Antonio Nariño en la capital.

Publicidad

Lo que se sabe sobre este caso es que el habitante de calle fue alertado por varios conocidos y una vez llegó al lugar, confirmó que se trataba de su hermano 3 años mayor y quien tenía en su cuerpo signos de violencia.

En ese mismo instante él llamó a las autoridades competentes para que fueran a hacer el levantamiento del cadáver.

El hombre dijo a varios medios: "Yo vi el cadáver, estaba desnudo y con varias puñaladas. El llamado a la familia de Henry Leonardo Carrillo que me disculpe por no haberlo cuidado, me mataron a mi hermanito y que se acerquen para darle sepultura porque no aguanta dejarlo como nn".

El hermano de la víctima es ahora un pilar clave para poder determinar que fue lo que sucedió. El CTI ya se encuentra trabajando en este caso y buscando posibles responsables, ya que al lado del cuerpo encontraron varias gotas de sangre.

Publicidad

El habitante de calle concluyó diciendo: "Yo creo que llevaba ahí desde el sábado en la madrugada. Iba a cumplir los 40 años, me llevaba dos, yo tengo 37 y él iba a cumplir los 40, era mayor que yo dos añitos".