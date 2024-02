Mamá de Dilan Santiago se despide del niño entre lágrimas: "No me dejes por favor"

La desgarradora despedida deDilan Santiago, el niño de dos años brutalmente asesinado en la zona rural de Usme el pasado 10 de febrero, ha llenado de tristeza a Colombia.

En medio de lágrimas y dolor, su madre, Derly Yulieth Rivas, le dedicó unas palabras al niño,lo que dejaría en evidencia el desgarrador vacío que deja la pérdida de un hijo: "No me dejes, no me dejes, por favor".

El sepelio del pequeño Dilan se llevó a cabo en el municipio de Ataco, en la vereda Mesa de Polo, en el departamento de Tolima, tal como había sido solicitado por la familia.

Durante este doloroso momento, Derly estuvo acompañada por varios familiares y seres queridos, entre ellos su expareja Marlon Castro.

Dilan fue despedido con bombas blancas, camisas blancas y un féretro blanco, mientras la pregunta sobre quiénes podrían ser los responsables de tan atroz crimensigue sin respuesta.

El niño fue hallado en un cultivo de papa en la zona rural de Usme, donde se determinó que había sido asfixiado, tapándole la nariz y la boca durante más de cinco minutos.

A pesar del paso del tiempo, las investigaciones continúan en curso y hasta el momento no se han realizado capturas relacionadas con este caso.

Por su parte, la comunidad, conmocionada por la brutalidad del crimen, ha compartido imágenes desgarradoras en las redes sociales, mostrando el último adiós al pequeño Dilan.

En un fragmento del video, se puede ver a Derly visiblemente afectada, dedicándole unas palabras al niño mientras se aferra al féretro antes de su sepultura.

Mientras tanto, allegados al niño enfrentan el difícil proceso de aceptar su partida y buscar respuestas sobre lo ocurrido; pese a eso, los investigadores no descartan que halla familiares involucrados en el crimen.

