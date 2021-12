Mauricio Leal vivía muy triste porque nunca pudo tener una pareja estable: hermano del estilista

La muerte de Mauricio Leal aún no se ha podido esclarecer pero a medida que pasan los días los investigadores siguen haciendo su trabajo para darle una respuesta a los familiares y amigos del estilista.

En entrevista con Blu Radio, el hermano de Mauricio, Jhonier Leal, contó algunos detalles de la vida de su hermano que aún eran desconocidos para la sociedad.

Jhonier expresó que no conocía las finanzas de él , pero vivía muy cómodo ya que le gustaba lo fino y era una persona muy generosa.

Así mismo el hermano contó cómo fue el momento en el que encontró a su madre y a Mauricio sin vida "Había un cuchillo ahí, en el abdomen de mi hermano y mi madre estaba al lado . Nosotros salimos aterrorizados del cuarto, digo nosotros. Me refiero a que no entré solo, voy con el chofer de mi hermano, porque desde la mañana se le estaba llamando a mi hermano insistentemente y no contestaba. Entonces entraron las alarmas a sonar de que algo estaba pasando".

Por otro lado, Jhonier Leal expresó que su hermano tenía una vida muy triste ya que nunca había podido tener una pareja que le diera la estabilidad que necesitaba y en algunas oportunidades Mauricio dijo que de pronto por sus enfermedades no podía ser feliz con alguien.

En la entrevista el pariente de Leal informó que "hasta ahora la Fiscalía no nos ha dado ningún informe , no nos han pasado absolutamente nada".