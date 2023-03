Mujer contrata sicarios para matar a su esposo por recomendación de brujos

Un infortunado caso de avaricia conmovió a toda la ciudad de Manizales , donde una mujer se contactó con brujos y practicantes de esoterismo para que le recomendaran un sicario, con el fin de asesinar a su esposo, un docente pensionado del magisterio de Caldas.

Se trata de Yorladis de Jesús Bedoya, esposa de Álvaro Antonio Chica, quienes al parecer después de años de relación, comenzaron a tener problemas hasta el punto en el que la mujer, cansada de su esposo, quiso acabar con su vida para quedarse con su dinero y pensión.

La mujer no quiso cometer el crimen y pensó que al contratar un sicario no levantaría sospechas en su contra, por lo que buscó en tres ocasiones a alguien que se atreviera a matar al profesor, pero no fue hasta el tercer intento que dio con Andrés Correa, hombre que terminaría con la vida de Chica.

Al parecer el contacto del sicario se lo pasó un grupo de brujos, luego de que Bedoya asistiera ante ellos para que le ayudaran con su cometido. Después de reunirse con Correa en una cafetería para ultimar los detalles del homicidio , visitaron la casa donde se perpetraría el crimen y definieron un valor de 5 millones de pesos por el asesinato.

La mañana del 16 de enero del 2021, la mujer salió de su casa, no sin antes dejar entrar a Correa, quien subió hasta la habitación matrimonial, en la que se encontraba Chica viendo televisión. Fue allí que le propino la primera herida, mientras el profesor se intentaba defender.

Los vecinos escucharon ruidos y llamaron a las autoridades, quienes al llegar encontraron el cuerpo sin vida de Chica, y por información de algunas personas capturaron al hijo de Bedoya, quien aceptó no tener una buena relación con su padrastro, pero declarándose inocente, dando la pista de que el crimen podría estar relacionado con su madre.

Tras varios interrogatorios, Bedoya terminó confesando su crimen y entregó el nombre del sicario, el cual fue capturado días después. La mujer fue condenada a 17 años de prisión por la muerte de su esposo, sin poder obtener ninguno de los beneficios por los que había decidido acabar con su vida.

