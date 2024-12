Papá de Michel Dayana da crudos detalles de cómo Harold Echeverry acabó con su hija

Se cumple un año desde que a Michel Dayana, una joven de 15 años, le quitaran la vida en el barrio San Judas de Cali. A través de una reciente entrevista, su padre, Genaro González, recuerda con dolor y tristeza los detalles de ese fatídico día.

Genaro había planeado celebrar el Día de las Velitas con su familia incluida la menor, según reveló en entrevista para el video podcast 'Más Allá del Silencio', con Rafael Poveda. Sin embargo, cuando salió a comprar algunas golosinas a la tienda nunca regresó. Genaro comenzó a buscarla, pero pronto se dio cuenta de que algo terrible había sucedido.

Recuerda aun con dolor que le había dejado dos mil pesos a su hija desde la mañana para que comprara algo y al regresar, ese 7 de diciembre de 2023, a la casa en la noche notó que su hija no se había comprado nada.

"Le dije hija no gastaste lo que te dejé, me dijo ay no me había dado cuenta, voy a ir a comprar unas papitas" , esa fue la última vez que Genaro vio a su hija con vida.

Recordó que luego de transcurridos 20 minutos se angustió e inmediatamente supo que algo le había pasado salió corriendo a buscarla con una foto de su hija en el celular pero nadie le daba razón, decidió llamar a la Policía pero estos le dijeron que por el poco tiempo transcurrido desde la desaparición aún no se podía hacer nada.

Como sabía cuál era la tienda que su hija frecuentaba fue allí y pidió que le dejaran ver las cámaras, todo apuntaba a que su pequeña hija había cruzado por el taller de carros donde en efecto ocurrió su final.

Cuando llegó allí con su esposa y su hija mayor notaron que las cámaras de seguridad del lugar habían sido desconectadas y los cables estaban colgando, eso desató aun más desconfianza y empezaron a llamar a la niña por su nombre "Dayanita", pero nadie respondía.

El hombre sintió una corazonada de que algo malo le había pasado allí adentro a su hija y fue a dar aviso a la Fiscalía, mientras estaba poniendo la denuncia le entró una llamada de una vecina que le confirmaría sus sospechas.

"La señora me dijo mire que aquí un muchacho del taller me dijo que había algo sospechoso allá, y llamaron una patrulla para revisar"

Recordó que quien le estaba recibiendo la denuncia en ese momento le pidió que terminara de narrar lo que pasaba pero él salió corriendo, tomó un taxi y llamó a su hija mayor.

"Cuando iba de camino me llamaron me dijeron acá hay un señor que tiene aruño en la cara yo les dije no lo vayan a dejar ir que yo voy en el taxi, cuando yo llego el señor ya se había escapado en una moto".

El hallazgo del cuerpo de Michel Dayana

La búsqueda terminó al día siguiente cuando la policía encontró el cuerpo de Michel Dayana por partes dentro de bolsas, un balde y una maleta en el taller de Echeverry.

Luego, dijo, empezaron a circular imágenes de esas dolorosas escenas en redes sociales; "Fue un golpe inhumano. Lo más doloroso fue ver las fotos de mi hija circulando en redes sociales" , expresó entre lágrimas su padre.

Genaro se siente indignado y dolido por la forma en que se manejó el caso. "No me dejaron ver a mi hija, no nos dejaron entrar al lugar, pero ya en las redes sociales, todo el mundo la estaba mostrando como si fuera un trofeo".

La investigación posterior reveló que Harold Echeverry, un hombre que vivía en un taller cercano, había acabado con la vida de Michel Dayana tras golpearla con un martillo, luego de que se desatara una pelea entre los dos.

Echeverry, quien ya había sido condenado por abusos similares en el pasado, actualmente cumple una condena de 47 años en la cárcel La Tramacúa.

