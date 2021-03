¿Qué pasó con Sara Sofía Galván? Estas son las cinco interrogantes en el caso

Hay consternación en todo el país por el caso de Sara Sofía Galván , la niña de 23 meses reportada como desaparecida en el sector de Patio Bonito en Bogotá . Sus parientes claman ayuda a las autoridades para encontrarla. Algunas versiones aseguran que la menor murió y que el cuerpo fue arrojado al río Tunjuelito, otras aseguran que pudo ser vendida y otras que la tienen escondida.

Tras las declaraciones de Xiomara Galván a BLU Radio y Noticias Caracol , se sabe solo de la desaparición de la pequeña, así como de los pronunciamientos de la Fiscalía, la Policía y la Secretaría Distrital sobre el caso. Debido a que ha sido la única en aparecer ante los medios y que se ve realmente preocupada por la niña.

Y aunque hasta el momento no hay mayor claridad, muchos colombianos se han cuestionado varias cosas. Entonces la tía de la menor habló nuevamente en BLU Radio para responder a las inquietudes.

¿Por qué ha tardado tanto en resolverse el caso?

La niña fue llevada por su progenitora desde el 15 de enero y, según explica, la persona que la contactó para avisarle acerca de la muerte de la pequeña lo hizo el 28 de enero.

La tía por fin da con el paradero de su hermana el 18 de febrero , por lo que confronta y al escuchar el extraño fallecimiento interpuso una demanda el 19 de febrero. Ya completa casi un mes desde la demanda y dos meses de su desaparición, pero aún no hay respuestas.

Publicidad

Esto fue lo que dijo Xiomara al respecto: “La niña se la había llevado la mamá desde el 15 de enero. Yo reporto a la niña como desaparecida porque contacto a la mamá y ella me dice la versión (de la muerte), ahí pongo la denuncia.

¿Por qué no se habían encargado las autoridades?: “La verdad no sé. Me dijeron que habían más casos. No le daban prioridad al caso de mi sobrina, sabiendo que mi hermana estaba manifestando eso. Yo pongo la denuncia el 19 de febrero”.

¿Por qué si se conocían versiones del fallecimiento, se denunció la desaparición de la niña y no su muerte?

Por consejo de un investigador del CTI, la tía de Sara Sofía decidió reportar a la niña como desaparecida y no como fallecida, debido a que hasta el momento no hay ningún cuerpo y la versión de la madre es incoherente.

Así lo dijo Xiomara: “Yo hice lo que el doctor Pablo Contreras me manifiesta al principio. Él fue la persona que tomó el caso en un grupo de desaparición y búsqueda del CTI”.

Publicidad

¿Por qué si la mamá de la niña, Carolina Galván, contó a la Fiscalía que la menor había fallecido no se tomaron acciones de inmediato?, ¿por qué ella quedó libre?

Según la tía, la Fiscalía no ha capturado a Carolina Galván, porque no han encontrado el cuerpo de la menor.

“En ese momento a ella no la han capturado porque no hay un cuerpo. La Policía la entrevista y ella le dice lo mismo (que Sara Sofía falleció), igual al doctor Pablo Contreras. Según lo que ellos dicen (no fue capturada) porque no hay un cuerpo”, expresó Xiomara.

¿Quién es la otra persona que coincide con la versión de la muerte de la niña?

“La señora que me contacta, mientras yo buscaba a mi hermana el 18 de febrero. Me dice que conoce a mi hermana. Ella vio por Facebook que yo la estaba buscando. Al principio no lo creía. Me dijo que el señor Nilson la trajo a trabajar hace 20 días, que la tenía en el tema de la prostitución. Me dice que las hermanas de ella trabajan con la mía. Ella tiene una chaza por la entrada 7 de Abastos”, dijo la tía de Sara.

¿Por qué la mamá de Sara Sofía perdió la custodia?

Todo indica que por irresponsabilidad de la madre de la menor le dejó la custodia a Xiomara. Sin embargo, la tía se cuestiona por qué ahora la mujer se la llevó.

Publicidad

Esta fue la declaración de Xiomara: “Por el descuido y la negligencia con la niña. Ella (la mamá de la niña) se va de la casa y yo le comento a la profesora de jardín. A mí me daba miedo que me recogieran la niña. Ella me dice: si doña Carolina se fue, el paso a seguir es que usted debe venir al Bienestar y exponer el caso, para saber cuál es el paso a seguir. Mi hermana dice que ella no se puede llevar la niña, que no tiene una estabilidad. Voluntariamente me deja la custodia a mí, pero me la deja por tres meses. Ella tenía tres meses para organizarse”.

El llamado por el momento es a aquellas personas que tengan información acerca del paradero de la niña Sara Sofía Galván Cuesta para que se comuniquen con las autoridades.