Revelan detalles de extraña muerte de joven en fiesta electrónica en Bogotá

Las autoridades en Bogotá investigan la extraña muerte de un joven en medio de una fiesta electrónica y de la que surgen diferentes versiones sobre cómo se habrían presentado los hechos.

Según lo que se ha conocido, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 3 de julio en el lugar conocido como Red Room 2, ubicado a las afueras de Bogotá, donde se realizó un evento de música electrónica y al que asistieron decenas de personas, la mayoría jóvenes.

El reporte indica que a la fiesta asistió desde la noche del sábado 2 de julio un joven identificado como Ricardo José Rojas Guevara, de 26 años, y de quien las autoridades revelaron que es de nacionalidad venezolana.

Al hombre lo acompañaba su novio y su mejor amiga identificada como Ivanovva Helena Acosta; según el relato que han ofrecido a las autoridades, pasada la 1:00 de la mañana, Ricardo Rojas comenzó a sentirse mal.

La joven asegura que su amigo comenzó a decir incoherencias, por lo que decidió pedir ayuda buscando principalmente al personal de seguridad del lugar para que le ayudaran con asistencia médica. Posteriormente el joven se habría desvanecido en el lugar antes de ser auxiliado.

Sin embargo, según el relato de la mujer “en nuestra cara nos confirmaron que los organizadores del evento no habían contratado algún servicio o asistencia médica de primeros auxilios”.

Algunas versiones no oficiales agregan que intentaron darle agua al joven afectado pero que “en los baños no había servicio de agua”.

Según lo que comentan algunas personas, “en este tipo de eventos, en los que por lo general hay consumo de sustancias psicoactivas, es más común el consumo de agua que licor, razón por la que algunos organizadores de fiestas electrónicas suelen cortar el servicio de agua en los baños para que los asistentes compren las botellas con agua, que además son bastante costosas”.

Entre otras versiones no confirmadas se dice que al joven no le habrían brindado primeros auxilios en el lugar ya que no había personal capacitado, además de que supuestamente no habrían tenido buena ventilación ni acceso a agua para ofrecerle tan pronto se desvaneció; y agregan que, tras llamar ambulancias, solo llegó una luego de casi cuatro horas y cuando el joven ya había muerto.

Por otro lado, y tras las acusaciones de algunos asistentes a la fiesta electrónica, los organizadores del evento se pronunciaron a través de un comunicado en el que aseguran que no son ciertas las denuncias y dieron otra versión de los hechos.

A través de las cuentas de redes sociales de los organizadores aparece publicado un comunicado en el que se niegan las acusaciones y aseguran que en el lugar sí había servicio de agua y que el evento cumplía con todo lo dispuesto por la ley.

En la comunicación se asegura que el joven fallecido recibió primeros auxilios por parte de personal del evento que intentó reanimarlo tan pronto se desvaneció; de igual forma los encargados del evento aseguran que están a la espera del informe de Medicina Legal para pronunciarse tras saber las causas de muerte del hombre.

Hasta el momento se conoce un reporte oficial de la Policía en el que se indica que Ricardo era consumidor de drogas; sin embargo, las investigaciones avanzan para esclarecer toda la situación.