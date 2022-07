VIDEO: Asesinan a notario 76 cerca a su despacho en Bogotá; la esposa dio detalles de los hechos

José Francisco Varona, notario 76 en Bogotá, fue víctima de sicariato en la noche de este martes 12 de julio a contados pasos de su despacho; salía de trabajar. En este mismo sector también fue asesinado su hermano tan solo 4 meses atrás.

El homicidio, ocurrido en el barrio Normandía, al occidente de Bogotá, está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía y la Policía, que por ahora estarían valiéndose de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos; ofrecen una recompensa de hasta $20 millones para quien de información sobre los responsables.

Las autoridades además estarían investigando si el crimen del notario tiene relación con el homicidio de su hermano, ocurrido en marzo de este año. Para el coronel Benavides, José Francisco Varona “fue ultimado en circunstancias muy similares al hermano”.

Añadió que “de acuerdo con lo que se ha mencionado estaría relacionado con algún tipo de negociación y sería una retaliación”, refiriéndose a la muerte de Andrés Felipe Varona, hermano de José Francisco.

Por su parte, Lucía Revelo Camacho, esposa del notario asesinado, explicó que entre los hermanos no había vínculos laborales.

“No teníamos ningún contacto, por así decirlo, ni saber cuáles eran los negocios que él manejaba, cuáles eran los trámites, cuáles eran sus clientes. No compartíamos el tema laboral, simplemente él a veces hacía trámites notariales, pues como cualquier abogado que tenga una oficina”, contó para Noticias Caracol.

Y agregó que tras la muerte del hermano de su esposo pidieron protección a la Fiscalía, pero la trataron de "paranoica".

"Me dijeron que no, que yo era paranoica, que eso no tenía nada que ver, que eso era un caso aislado, que eso no iba a pasar a mayores, y pues resultó que sí pasó porque mataron a mi esposo y nunca nos brindaron protección", puntualizó.