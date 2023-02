VIDEO: explosivas declaraciones de Shakira: "Hay un lugar en el infierno para esas mujeres"

La cantante Shakira de nuevo vuelve a ser tendencia en diferentes plataformas digitales luego de brindar una entrevista para un medio de comunicación mexicano y dar algunas declaraciones explosivas.

Y es que desde que la cantante acompañó a Bizarrap en la 'Sessión #53', se supo que le estaba tirando algunas indirectas a su expareja, el deportista español Gerard Piqué.

Ahora, con el lanzamiento junto a Karol G en el tema 'TQG' la barranquillera dio su estocada final al decir algunas frases relacionadas a la situación sentimental que está viviendo.

"Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias" o "Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido", son algunas de las frases que se escuchan en la canción.

Por ese motivo y para hablar de algunas situaciones más, Shakira decidió charlar con el periodista mexicano Enrique Acevedo para el programa 'En Punto'.

Aunque la entrevista completa saldrá este lunes en horas de la noche, el medio de comunicación ya ha compartido algunos apartados de la charla en sus redes sociales y rápidamente se viralizaron.

En uno de los videos se escucha a Shakira hablar de las demás mujeres: "hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras".

Asimismo, reveló cómo fue que nació la colaboración junto al reconocido DJ argentino Bizarrap: "Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino. Y le digo: 'Mira Milán, mira quién me ha escrito'. Y era Bizarrap".

Otro apartado de la entrevista que fue publicado en Twitter dejó claro que Shakira está dispuesta a enfrentar la vida de ahora en adelante disfrutando de su presente y dispuesta a esperar lo que le depara el futuro.

"Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay", finalizó diciendo la barranquillera.

