Seguramente los has visto antes o has escuchado hablar de ellas, si no, aquí te presentamos un top 5 de las series que han causado polémica por su alto contenido. Muchas de ellas muestran sin tapujo alguno las relaciones y encuentros entre los protagonistas, lo que hace que se genere una mayor audiencia.

1 Cuestión de sexo

La serie de ficción, que estuvo tres temporadas en cuatro, contaba en formato comedia las aventuras sexuales de diferentes parejas.

2 Orange is the new black

Está en una de las series más vistas en la plataforma de Netflix y sus escenas sexuales entre los protagonistas la han convertido en una de las favoritas del público. Además, muestra contenidos eróticos sin tapujos.

3 Sin Identidad

Protagonizada por Megan Montaner en Antena 3, un canal español, fue también muestra de múltiples encuentros sexuales. Cuenta la historia de los conflictos de la mafia y una joven atractiva que se ve envuelta en dilemas con estas organizaciones.

4 Juego de Tronos

La serie original de HBO cuenta la historia que hay detrás del trono de hierro y los que se tiene que hacer para llegar al poder. Lo que llamó la atención de los seguidores de cada uno de los episodios, es el contenido sexual sin ningún tipo de filtro. Esto se puede ver durante la mayoría de sus temporadas.

5 House of Cards

Aunque se considera una seria de trama político, a medida que se desarrolla la historia se evidencian los encuentros sexuales, principalmente, entre el congresista Frank Underwood (Kevin Spacey) y la periodista Zoe Barnes (Kate Mara).