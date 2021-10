¡Léela hasta el final! La letra de “Perra”, la canción de J Balvin que levanta ampolla

“Perra” , la nueva canción del reguetonero colombiano J Balvin, levanta ampolla en algunos sectores porque, a su parecer, es "sexista, racista, machista y misógina".

Este martes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en un comunicado también arreció sus críticas contra el video de la canción.

"En su video, el artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes -grupos poblacionales de especial protección constitucional- a quienes presenta con orejas de perro", dijo la funcionaria en el texto, que también va firmado por Gheidy Gallo, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer.

Igualmente, calificó sus letras de "sexistas, racistas, machistas y misóginas, que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal".

A renglón seguido, aunque sin vincularlo directamente, la nota describió un hecho que circuló en redes sociales el pasado fin de semana, en el que una mujer paseaba semidesnuda por la pudiente zona de El Poblado de Medellín, "atada por una cadena o cuerda por parte de un hombre presuntamente extranjero que la exhibía por todo el sector como si se tratara de un objeto, un animal o una esclava".

¿Qué dice la canción? Esta es la letra de “Perra”:

Lo hago calla'o, no ando ladrando

Una mala en calor e' lo que yo ando buscando

Vamo' a encantarno' como perro' viralata

Soy perra callejera con la popola de raza

Te come' este Purina, vamos pa' la perrera

Quedémono' engancha'o en medio de la carretera (ey, ey, ey)

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega' (ja, ey, ey)

Cuida'o, que este perro anda sin bozal (yeah)

No me puse la vacuna, esta noche estoy animal

Con rabia, parcero, fue que la salpiqué

Bajamo' trucho de Colombia pa' RD

Loco calla'o, no ando ladrando

Una mala en calor e' lo que yo ando buscando (yeah)

Te pongo en cuatro pata', tú ere' perra, no ere' gata (miau)

Sé que ere' wa-wa-wa, pero no ere' viralata

Tú ere' raza rulay, bebé Jumbo light

Te ladro al DM y de una me cae'

Te freno en Lo' Mina' y te llevo a Dubái

Me encanto contigo hasta en Washington Height'

Yo, yo, yo, yo

Yo, yo, yo, yo

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

Vamo' a encantarno' como perro' viralata

Soy perra callejera con la popola de raza

Te come' este Purina, vamos pa' la perrera

Quedémono' engancha'o en medio de la carretera

'Toy en celo, 'toy en calor

Yo me abro en cuatro pata', métanme un ventilador

Vamo' pa' Colombia, capea blone' de sabore'

Pa' cuando te arrebate' la leche salga en colore'

Me pusieron un bozal porque estoy muy animal

Tengo la rabia canina, calentura vaginal

Me tiene' que castigar y me tiene' que enrolar

Porque soy perrita puppy, siente Lassie, wa-wa-wa

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá) (perra, ah-ah)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

Mmh, Tokischa, Tokischa

Paulus Music, Leo, Leónidas Trujillo

De Los Guandules pa' Colombia

Latino Gang, J Balvin, man, ¡ah!

Mmh, leche, leche

Este es el video de Perra