A qué se dedica la mujer que salió a "echar plomo" en pleno conjunto residencial de Bogotá

Una mujer en Bogotá se asomó por el balcón de su apartamento, disparó varias veces al aire y se puso a bailar como si nada. El video, grabado por un vecino en el conjunto residencial Nilo Alejandría, se volvió viral rápidamente y dejó a todo el mundo hablando de lo mismo: ¿quién era ella, qué pasó y qué tipo de arma estaba usando?

El hecho ocurrió en el norte de Bogotá, en el barrio Colina, y fue tan ruidoso como escandaloso. Mientras los vecinos alertaban a la portería por los disparos, la mujer, en aparente estado de embriaguez, no solo seguía bailando, sino que también soltó frases como: “Me veo divina disparando el arma. Una 9 milímetros. Si no la conocen, vengan, se las presento”.

Rápidamente, el video llegó a manos de las autoridades y el alcalde Carlos Fernando Galán no tardó en pronunciarse. En su cuenta de X (antes Twitter), rechazó tajantemente este comportamiento y pidió que la Fiscalía y la Policía investigaran con celeridad. “El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a lamentarlo”, escribió.

El escándalo creció al conocerse que el apartamento no le pertenece a la mujer y que, según la administración del conjunto, se encuentra en calidad de arrendataria. También se conoció que, al momento del incidente, en el lugar había una reunión familiar por la reciente muerte de su padre.

Ante la polémica, la protagonista del video se pronunció a través de un comunicado enviado por su abogado. En este pidió disculpas públicas y aseguró que el arma en cuestión no era de fuego, sino de fogueo. Es decir, una pistola diseñada para simular el funcionamiento de un arma real, pero sin proyectiles.

“Entiendo la preocupación que pudo causar mi comportamiento. El arma no representa un riesgo para la vida de ninguna persona y no fue mi intención generarlo”, dijo. Aseguró además que está dispuesta a entregar el arma a las autoridades para que sea examinada y reiteró su compromiso de no repetir una conducta similar.

Sin embargo, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, no quedó muy convencido. Según él, el sonido del video no corresponde al de un arma de fogueo y, de comprobarse que sí era una pistola real, la mujer podría enfrentar una pena de uno a cinco años de prisión, como lo establece el Código Penal.

Paola Andrea Navia Valencia, mujer que disparó desde el balcón de un conjunto en Bogotá / FOTO: Captura de video en redes sociales

¿A qué se dedica la mujer que disparó desde el balcón?

Solo hasta después de que estalló el escándalo se supo que Paola Andrea Navia trabaja como ejecutiva en una empresa de mercadeo.