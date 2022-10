Madre de joven asesinado en Transmilenio dio detalles del ataque: "Le dijo que se arrodillara"

Hace algunos días causó conmoción en el país el asesinato de un joven en TransMilenio por un acto de intolerancia. Juan Esteban Alzate perdió la vida luego de que un ciudadano extranjero lo apuñalara en el tórax después de haber sido pisado por el niño.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de octubre en la estación CDS, Carrera 32, cuando Juan Esteban regresaba a su casa con un grupo de amigos luego de pasar una tarde de esparcimiento en el centro de la capital.

Después de algunos días, Mayerli Ceballos, madre de Alzate habló con RTVC noticias y dio algunos detalles de la muerte de su hijo.

"Él le pisó la chancla a un venezolano, el venezolano le dijo que le pidiera perdón y que se le arrodillara y mi hijo no lo iba a hacer. Mi hijo dijo que no, que él no era nadie para arrodillársele y el venezolano sencillamente sacó el cuchillo y me le metió dos puñaladas a mi hijo en el corazón, quitándomele la vida", dijo con la voz quebrada y a punto de llorar.

La mujer también contó cuáles eran los sueños de su hijo: "Un niño que era estudiante del colegio Fernando Mazuera, era un joven que tenía demasiados sueños de irse para Estados Unidos, volverse un profesional, de convertirse en un modelo, de darme una casa cuando yo llegara a viejita".

En medio de la investigación y la búsqueda del presunto asesino salió a la luz un video que fue grabado algunos segundos después de que el menor fuera atacado a puñal dentro del bus.

Las imágenes fueron obtenidas por el noticiero City Tv, y captaron el justo momento en que el agresor del menor de edad intimidó con un arma blanca mientras el joven ya se encontraba herido de muerte.

Respecto a este caso, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ofreció una recompensa de $20 millones de pesos para dar con el paradero del agresor, por lo que la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un cartel con la foto del extranjero para recibir información.

Hombre señalado de asesinar a niño de 14 años en TransMilenio. / FOTO: Policía Nacional

Respecto al entierro del joven, la familia y amigos están realizando una colecta para darle cristiana sepultura.

