Momentos de terror: mujeres fueron asaltadas dentro de un taxi; las amenazaron con cuchillos

La inseguridad en la ciudad de Bogotá no da tregua y todos los días se conocen nuevos casos de víctimas, como la historia que te vamos a contar, en la que dos mujeres de profesión abogadas vivieron al subirse en un taxi en la zona T en el norte de la capital.

Noticias Caracol en su sección del Ojo de la Noche, con el periodista Edward Porras, habló con Viviana Bernal, una de las víctimas, quien contó que cerca de la 1:40 de la mañana salieron de un establecimiento para ir a sus casas, pero al notar que las aplicaciones para pedir transporte estaban colapsadas, decidieron tomar un taxi en la calle.

Una vez abordaron el vehículo, este circuló alguna cuadras siguiendo el recorrido normal, sin embargo; en la calle 76 se desvió y paró un momento para que dos hombres con cuchillos se subieran por las puertas traseras.

"Mi amiga le dice: ‘Venga ¿es que se perdió?’. Ahí aparecen dos tipos y abren las puertas. Nosotras forcejeamos y tratamos de defendernos al máximo y al final nos redujeron. Nos pusieron dos cuchillos", dijo Viviana Bernal.

Según Noticias Caracol, estuvieron cerca de 45 minutos sometidas, mientras que los delincuentes revisaban todas sus cuentas bancarias: "A ti te miran el celular y te empiezan a verificar todo. Yo tengo Nequi, Daviplata y tenía mi portal bancario abierto. Ellos vieron mi número de contraseña, a mi amiga también le hicieron lo mismo", aseguró la mujer.

Después de robarles todo lo que tenían, la víctima cuenta que las dejaron en diferentes puntos de la localidad de Barrios Unidos: "Cuando me estoy bajando uno de los tipos me nalguea. Para uno como mujer es humillante, pero no me pasó nada a diferencia de cientos de mujeres que sabemos que han sido violadas en ese sector", finalizó contando Viviana Bernal.

