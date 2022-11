Mujer policía hizo candentes videos portando uniforme; fue descubierta por sus superiores

Un escándalo sacude a la Policía en Estados Unidos luego de que una integrante de la institución fuera acusada de realizarse videos obscenos portando el uniforme y además de compartirlos con sus compañeros de trabajo.

El caso ocurrió en Cleveland, EEUU, donde la exagente Clare Ogden, de 40 años, fue descubierta por sus superiores luego de que le decomisaran el celular, al ser sospechosa de contener en su dispositivo móvil información confidencial de la Policía.

Pues los altos mandos de la institución tenían sospechas de que la uniformada había accedido a datos confidenciales del ordenador de la Policía y los había compartido con un colega, a modo de broma; sin embargo, al revisar el celular, la sorpresa que se llevaron fue mayor al descubrir que lo que había era videos con contenido sexual y portando el uniforme de la institución.

Al descubrir tres videos de contenido sexual, en los que la mujer se auto complacía portando el uniforme y estando dentro de la Comisaría, la institución abrió un proceso contra la mujer por mala conducta.

Pese a que los videos fueron aportados como pruebas dentro del proceso, la exagente sólo aceptó que uno de ellos fuera de carácter sexual, y en su defensa dijo que fueron grabados mientras estaba en su descanso para comer; además dijo que la grabación fue sido compartida con su compañero durante uno de los cierres por Covid.

“Bajé a la oficina para ir al baño. Fue una decisión precipitada, me quedé atrapada en el momento. Creo que nunca he pasado por un momento tan embarazoso y vergonzoso. Ojalá no lo hubiera hecho. Fue un momento de mi vida de cinco a siete segundos que lamentaré el resto de mi vida", expresó la expolicía ante el Tribunal.

Agregó también que: "Tengo un buen sentido del humor, pero puede que tuviera un mal día o estuviera en un mal lugar mentalmente y en ese momento pensé que esas cosas eran divertidas. Si lo pienso bien, no es divertido”.

Y aunque reconoció que su conducta no fue correcta, aseguró que no quería retirarse de la institución y que tras descubrirse los videos fue presionada para dimitir en junio de este año pese a que quería continuar en la institución.

Por su parte el abogado Mark Ley-Morgan, quien abrió el caso en nombre de la Policía de Cleveland, dijo que la exuniformada Ogden se grabó el contenido obsceno luego de que iniciara su turno de servicio en la Comisaría de Redcar.

Clare Ogden, expolicía acusada de videos obscenos portando el uniforme / FOTO: Daily Mail

