Profesora CACHETEÓ 40 veces a alumno por no decir “presente” cuando llamó a lista

En redes sociales circula un video que ha generado indignación en quienes lo han visto, ya que en él se ve cómo una profesora abofetea a su estudiante por casi dos minutos.

El hecho se presentó en India y fue captado por las cámaras de seguridad del colegio St. John’s Vianney, ubicado en la ciudad de Lucknow, en el estado de Uttar Pradesh.

La profesora, quien responde al nombre de Retika John, castigó a punta de cachetadas a su alumno de tercer grado por no responder a su llamado de asistencia, según el portal The Times of India .

En el clip se ve cómo la mujer, delante de los demás niños, golpea al pequeño casi 40 veces, lo coge de la cabeza y lo tira al piso hasta dejarlo inconsciente.

De acuerdo a este mismo medio, el hecho se dio a conocer luego de que los padres del menor se dieran cuenta de los moretones de su hijo.

