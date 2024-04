Colombia atraviesa por una seria situación climática en medio del Fenómeno del Niño que ha causado algunos estragos a causa de fuertes sequías; y para hacerle frente a la situación Bogotá se encuentra en racionamiento de agua obligatorio.

Pues además de los incendios forestales que afectaron gran parte de vegetación en los cerros, ahora los embalses, que funcionan como reservas hídricas, han comenzado a presentar bajos niveles y despertar alerta sobre la escasez de agua.

Según información oficial, los embalses están a 2,46 puntos porcentuales para llegar a un nivel crítico de sequía que se daría cuando su nivel de agua baje al 27%.

Y expertos aclaran que, de seguir así, no será solo el agua el recurso afectado, pues también podría desatarse una afectación en el suministro de energía; por eso la mayor recomendación es tomar precauciones antes de tener que llegar a medidas más extremas.

En medio del racionamiento que se vive en Bogotá ya se genera una preocupación colectiva sobre si las autoridades van a tomar medidas más extremas ante el bajo nivel de los embalses, llegando incluso a contemplar un racionamiento de energía.

Tal como se determinó hace uno años con la llamada 'hora Gaviria', cuando Colombia se enfrentó a cortes de energía tras sequías por el Fenómeno de El Niño.

Habrá racionamiento de energía en Bogotá

La posibilidad de un racionamiento de energía en Colombia o en Bogotá aún no se ha anunciado por parte de autoridades, pero ante la preocupación de la ciudadanía El Tiempo consultó con el Grupo de Energía de Bogotá para saber qué tan posible es que se presente un posible apagón.

En diálogo con ese medio Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, explicó que la ciudad atraviesa por un momento complicado con el bajo nivel de embalses; sin embargo, aclaró que aún no hay contemplado un apagón en el corto tiempo.

De igual forma advirtió que si no se toman las medidas urgentes sí podría comenzar a aumentar el riesgo de apagón en aproximadamente un año o máximo dos años.

“Estamos en un momento de enorme vulnerabilidad. Si la demanda de energía sigue creciendo y no hay nuevas líneas de transmisión, hay que decidir qué parte de las demandas, en algunas horas pico, no van a poder ser abastecidas”, dijo Ortega a EL TIEMPO explicando que los proyectos de nuevas redes de transmisión, como Chivor Norte y Sogamoso, no han podido avanzar por diferentes motivo y eso complica garantizar la energía para viviendas y fábricas en medio de la sequía.

En la misma entrevista Ortega recalcó que el consumo de energía viene en aumento y que de no mejorar la situación con las redes hidroeléctricas al cierre de este año, "tocará decidir qué parte de las demandas en algunas horas picos no van a poder ser abastecidas. En algunos barrios o en algunas regiones o municipios tendrán apagones, probablemente en la hora pico, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche".