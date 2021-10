Resultados de la lotería de Medellín, Santander y Risaralda de este viernes 1 de octubre

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que revises tus apuestas y conozcas si eres un feliz ganador.

Este viernes 1 de octubre se jugaron los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Medellín: 3535 serie 217

Lotería de Santander: 2619 serie 024

Lotería de Risaralda: 8374 serie 085

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

9016

Dorado Tarde

9098

Culona

9793

Astro sol

1549Libra

Pijao de oro

4740

Paisita día

5206

Paisita noche

5643

Chontico día

8549

Chontico noche

4407

Cafeterito tarde

6857

Cafeterito noche

9081

Sinuano día

7245

Sinuano noche

1438

Cash three día

238

Cash three noche

655

Play four día

3510

Play four noche

4790

Saman día

1219

Caribeña día

5533

Caribeña noche

5567

Motilón Tarde

9738

Motilón Noche

8965

Fantástica día

1836

Fantástica Noche

3759

Antioqueñita Día

9216

Antioqueñita Tarde

2157