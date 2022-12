Se defendió el cantante que en los Grammy NO SABÍA que Juan Gabriel está muerto

El pasado 17 de noviembre se realizó una nueva entrega de los Latin Grammy’s y estos no pasaron por alto, pues en la presentación del premio que se otorgó al ‘Divo de Juárez’ Andrés Ceballos parecía esperar a que apareciera el mexicano a recibirlo.

Su equivocación fue blanco de críticas por estos días y en redes sociales lo ‘acabaron’.

Por lo anterior, el español decidió excusarse y publicó un video en su cuenta de Instagram donde explicó lo que pasó en ese momento.

“He hecho autocrítica, vi el video, y la verdad es que lo hice fatal. Me comuniqué de una manera que no me entiendo ni yo”, afirmó.

Después de estas palabras, continuó diciendo que en realidad estaba esperando el productor del artista.