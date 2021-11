WhatsApp: truco para eliminar mensajes después del tiempo límite

Sin lugar a dudas la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp es la más usada en todo el mundo para poder tener una comunicación constante con las personas. A medida que pasa el tiempo se agregan nuevas funciones para así poder mejorar la experiencia de los usuarios.

Sin embargo, conocer algunos trucos extras no está para nada mal. Es por eso que en esta oportunidad tenemos un truco que te va a encantar y se trata de cómo eliminar mensajes enviados a otro chat después de haber cumplido el límite de tiempo que es de una hora.

Es importante recalcar que esta trama solo sirve para los celulares que tienen sistema operativo de Android, también ten presente que funciona únicamente con mensajes de solo texto y no con videos o fotos. Eliminar el mensaje no significa que el receptor no lo haya leído.

Lo que debes hacer es poner tu celular en modo avión para que así no esté conectado con internet y que no se ajuste la hora de manera automática. Después debes forzar la ejecución de la aplicación WhatsApp ya que no solo es suficiente con cerrarla. Para hacer esto, dirígete a la parte de “Configuración”, luego a "Aplicaciones" y selecciona “Detener”.

Cuando hayas realizado esta acción, ve a desactivar la opción de obtener la hora de internet de manera automática y ajusta la fecha y la hora de forma manual. Es recomendable poner un día antes del que se envió el mensaje, ingresa al chat y dale eliminar.

Para finalizar, desactiva el modo avión de tu celular y deja que con el internet se actualice la hora y la fecha.