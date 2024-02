Trabajador de Citytv termina drogado y robado: "Me dijo que le gustaba jugar parqués"

Un trabajador de Citytv vivió una noche de pesadilla, luego de que, inocentemente, concretara un encuentro a través de una aplicación de citas, donde una joven que se hacía llamar 'Sofía' terminó robándolo. Al parecer, con una conversación ligera y promesas de diversión, acordaron encontrarse en su apartamento.

Según su relato, la mujer, quien afirmó tener 24 años y trabajar en un call center parecía "interesada" en él; sin embargo, la velada tomó un giro cuando, tras compartir un momento en su apartamento, el hombre quedó inconsciente durante aproximadamente 20 horas.

Se habían puesto cita en el apartamento del hombre, ambos ingresaron al conjunto residencial sobre la medianoche; sin embargo, solo hay un nuevo registro de la misteriosa mujer hasta el domingo, 18 de febrero, a las 4:08 a.m. Salió cubriendo su rostro y con una maleta de viaje.

El hecho, que resultó en un robo de aproximadamente 15 millones de pesos en pertenencias y efectivo, ha dejado a César Cruz, la víctima, con más preguntas que respuestas.

Según su testimonio a El Tiempo, 'Sofía' se mostró interesada en jugar parqués en medio de la noche: "Vio una caja de vino y dijo que quería tomarlo. Se puso a tomar a vino y yo, whiskey".

Al aparecer, mientras fue a jugar el juego de mesa, 'Sofía' habría aprovechado para poner alguna sustancia en su bebida. Hasta ese momento pudo recordar; despertó con una herida profunda en el rostro y sin poder moverse.

"Miré a los lados y estaba lleno de sangre, me levanté asustado, no podía caminar. Como pude bajé a la portería, gateando porque las piernas no me daban", reveló al medio.

Su recuperación posterior en el hospital incluyó suturas y una serie de exámenes para determinar la sustancia ingerida.

La identidad de 'Sofía' sigue siendo un misterio, ya que no hay registros claros sobre quién es en realidad. El vigilante del edificio permitió su salida en la madrugada sin cuestionarla, agregando un elemento más al trágico robo.

La pérdida de sus pertenencias, que incluye desde dispositivos electrónicos hasta sus documentos personales y llaves del apartamento, representa un golpe significativo para Cruz. Mientras tanto, las autoridades siguen investigando este incidente para dar con el paradero de la presunta responsable y esclarecer lo sucedido.

