Transmilenio afronta su primer problema del 2023: monumental trancón por la Calle 80

La movilidad en la capital suele tener un respiro en los primeros días del año, ya que muchos habitantes viajan a diferentes partes del país, por lo que la ciudad respira un poco del ajetreado día a día que se vive normalmente.

Lastimosamente esto duró poco en el 2023, ya que han pasado tan solo 3 días y ya empezaron los dolores de cabeza para los bogotanos que se movilizan por la ciudad, sobre todo aquellos que van desde el occidente hacia el resto de las zonas y localidades.

Publicidad

Desde antes de las 6 de la mañana de este martes, muchos ciudadanos empezaron a informar a través de las redes sociales que se estaba presentando un trancón para ingresar al Portal de la 80.

Al parecer la congestión vehicular era bastante considerable y la fila de articulados dentro del lugar hacía imposible la circulación de personas, las cuales empezaban a acumularse cada vez más dentro del portal.

Para muchos esta congestión no tiene sentido, debido a que la ciudad no tiene el flujo normal de personas en el transporte público, muchos están de vacaciones y están fuera de la ciudad, por lo que no se explican porque se presentan estas situaciones.

Algunas personas le indicaron al medio de comunicación Pulzo, que todo ocurrió debido a una obra en la puerta de salida del lugar, lo que obliga a que los buses entren y salgan por un solo carril, ocasionando así el atasco.

Publicidad

Recordemos que Transmilenio anuncio diferentes cambios para el 2023, entre los que se encuentran este tipo de obras y la instalación de las puertas 'anticolados', las cuales se espera empiecen a funcionar pronto, así mismo de anuncio la subida en las tarifas para acceder al sistema de transporte público.

Hombre con traje de Papá Noel y en trineo reparte felicidad en Bogotá