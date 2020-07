Vera: la unión de medios para combatir las noticias falsas

Desde que comenzamos nuestro día, recibimos todo tipo de comunicación que llega a través de diferentes medios, está demostrado que son casi 3.000 mensajes diarios, entre contenidos, noticias y publicidad, nos vamos acostumbrando a que lo primero que hacemos al despertar, es revisar nuestro celular o nuestro computador, vemos qué novedad hay en nuestras redes sociales de preferencia, de qué tema se está hablando y cual es tendencia. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo de revisar con detenimiento, si la noticia que vimos es cierta o no, si proviene de una fuente confiable, si tiene una investigación profunda, y al final esto solo crea pánico o confunde a las personas.



Por eso en un momento tan delicado como el que vivimos actualmente, es necesario encontrar un lugar donde se hable con la verdad, pero una verdad que tenga una investigación y un argumento detrás, por eso la necesidad de crear Vera. Vera es la unión de las principales emisoras colombianas, con el respaldo de un equipo de periodistas y de investigadores, que se encargan de estudiar las noticias falsas que circulan por internet y redes sociales, para lograr darle una respuesta con argumentos al público, acerca de si una noticia es falsa o no, con el respaldo de las fuentes correspondientes para cada noticia.



Así logramos que las emisoras más importantes del país, se uniera en una sola voz, sumando el recorrido, la experiencia y la veracidad de su equipo de trabajo, en una voz digital, que llamamos Vera, y que representa la verdad que las personas merecen escuchar.