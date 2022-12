A lo Hitler: Alejandro Riaño lanzó crítica al Gobierno y la Policía en el paro nacional

Alejandro Riaño , quien interpreta al personaje Juanpis González, se volvió tendencia en redes sociales por un video que publicó criticando las actuaciones del Gobierno y la Policía en medio del paro nacional. El humorista recreó una icónica escena de la película 'La caída' de Hitler adaptándola a los sucesos que han ocurrido recientemente en Colombia.

En el video aparece Juanpis sentado en un cuarto rodeado de sus hombres, que en la actuación representan al gabinete de su Gobierno, para saber si acataron sus órdenes, pero pronto se sale de casillas al darse cuenta que nada salió como lo tenía planeado.

Publicidad

"No me juzguen Juanpilivers. Yo jamás pensé tener que llegar hasta aquí... pero wuon, entiendan que cuando las marchitas esas que hacen ustedes se pasan de level, yo también tengo que alzar mi voz y sacar todo mi ajua de RoboCops. Obvio no estaba contemplada la ineptitud de mis esclavos, pero eso con un billete se arregla, don’t worry. No pasarán con su fucking revolución molecular disipada. Mis queridos, si tan solo obedecieran a un man top, con ideales claros y huevos de $1,800 bien puestos, our beautiful Colombia sería hoy un país... no se si en paz, pero por lo menos ordenado. ¡Solo piénsenlo!", escribió Riaño en la publicación que se volvió tendencia en Twitter.

En el video participaron otros actores como Lina Tejeiro y recreó la misma escenografía de la película en la peculiar escena que ha sido usada en parodias.