Una joven de tan solo 24 años se convirtió en furor en redes sociales después de indicar que, con tan solo dos horas de trabajo al día y desde la comodidad de su casa, gana alrededor de 34 millones de pesos mensuales.

Shannon Smith, quien perdió su empleo como mesera ante la llegada de la pandemia por COVID-19 , confesó que tuvo que ingeniárselas para conseguir un sustento, pero que nunca llegó a imaginar que generaría tantos ingresos a su corta edad.

En primer lugar, la joven aprovechó los recursos del internet y emprendió un negocio de entrenamiento físico en formato virtual, en el que vendía un programa de acondicionamiento de 90 días que incluía rutinas de ejercicio y comida e, igualmente, reuniones por Zoom.

Sin embargo, los resultados no eran lo que esperaba, en especial, porque trabaja alrededor de 10 horas al día. Así que, después de un año de contemplar varias idas de negocio, optó por una llamativa 'forma de surgir'.

Resulta que en TikTok descubrió el 'marketing de afiliados', es decir, personas que reciben comisiones por comercializar productos de minoristas en línea en sus plataformas digitales: Facebook, Instagram, Google, entre otras.

"Al principio era escéptica, pero no tenía nada que perder. Tomé un curso que me convenció de que el marketing de afiliados podría ser un modelo de negocio que valiera la pena, así que fui por todo", dijo Shannon para CNBC Make It.

A principios de julio de 2021 su aventura recién empezó, e inició publicando en Tiktok e Instagram , varias veces al día, sobre los productos que ofrecía y a dar consejos para estimular a sus seguidores sobre cómo iniciar, obtener un ingreso pasivo y las mejores herramientas.

El más importante secreto que brindó la joven es que aquellas personas que estén próximas a iniciar, que recurran a expertos para recibir una orientación adecuada. Asimismo, encontrar productos que en verdad den ganancias y tengan un alto valor para comercializar.

"Si me dijeras hace un año que podía hacer lo que amo, crear contenido útil directamente desde mi teléfono y trabajar solo dos horas al día, me habría reído", confesó Shannon, quien ahora vive en un lujoso apartamento, viaja con frecuencia y gana alrededor de $34 millones mensuales.