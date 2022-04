Demandó a su empresa por celebrarle el cumpleaños

Celebrar la vida pocas veces había resultado tan complicado como en esta ocasión, en la que un hombre demandó a su lugar de trabajo por haberle caso omiso de su solicitud de no hacer absolutamente nada para celebrar su día de cumpleaños.

El caso se dio en los Estados Unidos, exactamente en un laboratorio médico, donde el hombre identificado como Kevin Berling trabajaba.

Ahí como suele suceder en muchas empresas, los cumpleaños no suelen pasar desapercibidos, y con el fin de sorprenderlo y hacerle pasar un buen rato, sus compañeros de la mano del departamento encargado de dicha labor, organizaron la celebración.

Sin embargo, la sorpresa fue para todos al ver la inesperada reacción del hombre, quien tuvo que retirarse de inmediato del recinto pues sufrió un ataque de pánico, que lo llevó a abandonar su trabajo por unas horas y poner en practica muchos ejercicios de respiración que le permitieran recuperar la compostura.

"La persona responsable de las fiestas de cumpleaños con la que habló se olvidó rotundamente de su solicitud. Ella no lo hizo para ser mala, dijo que aceptaría la petición y simplemente se olvidó", dijo Tony Bucher, abogado de Kevin Berling al portal de noticias Link NKY.

No obstante, el hombre fue despedido de su trabajo por su inesperada reacción, por lo que este decidió imponerle una demanda a su empresa pues no le pareció justo que una condición de salud que ya había expuesto con anterioridad lo llevara a estas instancias.

Fue así entonces como la empresa tuvo que pagarle a Kevin 450 mil dólares, es decir 1.694.254.500 millones de pesos colombianos- Lo suficiente para celebrar su cumpleaños el resto de su vida, como le de la gana.