¡Dramática historia! Habitante de calle español que vive en Colombia pide ser regresado a su país

Marco Antonio Calvo González, un hombre de nacionalidad española, ciudadano de Barcelona, quien lleva seis años viviendo en Colombia en busca de nuevas oportunidades y experiencias, ahora pide con gran desespero ser repatriado.

A través de un video que fue compartido en redes sociales por la periodista Rosalba Alarcón, mostró la actual situación de González, en el que él narra que desde hace pocas semanas tuvo que afrontar una difícil decisión.

Al pasar por una oleada de circunstancias que lo han ido afectando desde que aterrizo en territorio nacional, el español se tuvo que someter a vivir en las calles de la capital de Colombia.

“Yo quise que Colombia fuera mi hogar, vivir en Colombia, ser ciudadano colombiano. Por ‘equis’ situación viví en la calle; no culpo a nadie, fue culpa mía. Perdí los papeles, estoy indocumentado”, manifestó inicialmente Marco Calvo.

Tras continuar con la conversación con la joven, manifestó que realmente no sabía qué hacer, y que no contaba con nadie quien lo pudiera ayudar a salir del complejo momento por el que está pasando.

“No tengo ningún recurso, no tengo nadie que me ayude… Llevo más de tres semanas viviendo en la calle, pasando hambre, pasando frío. Lo único que pido es si alguien me puede ayudar al menos para recuperar mi documentación y volver a mi casa con mi familia de España”, concluyó con la vos temblorosa González.

De acuerdo con la periodista, el ciudadano español está ubicado en el barrio Pinares, al sur de Bogotá, ante la mala experiencia por la que está pasando, Marco Antonio Calvo González agradece cualquier ayuda.

Mediante una publicación vía Twitter y según la comunicadora, se está haciendo un llamado urgente del presidente electo Gustavo Petro y de la Embajada de España en Colombia para poder ayudar al hombre con el debido proceso de repatriación.

