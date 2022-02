Enamorado adelanta el regalo de San Valentín y se tatúa las 'pompas' de su novia

Una joven presumió con orgullo la inusual sorpresa por parte de su pareja y que resultó ser totalmente diferente a los típicos regalos que se hacen los enamorados, pues decidió tatuarse los glúteos de ella con tal de seguirla conquistando.

Agustina Domínguez, de Córdoba, Argentina , evidenció en su perfil de Twitter el acto de amor de Gabriel Neira, con quien tiene una hija, sin llegar a imaginar que a las pocas horas el post tuviera gran acogida.

Publicidad

"¡La verdad que ya gané con este hombre! Se acaba de tatuar una foto de mi cola", escribió la mujer, con gran felicidad, en su tuit que ya cuenta con más de 4.000 me gusta, alrededor de 2.740 veces compartido y cientos de respuestas.

Publicidad

La joven acompañó la publicación con una captura de pantalla de la conversación de WhatsApp con su novio, medio por el que se enteró de aquel detalle. Allí, Neira le mandó una foto del resultado y agregó "Te amo, mi amor... para toda la vida".

Lo anterior provocó que Agustina se 'derritiera' de amor y compartiera con sus seguidores este momento romántico; sin embargo, la mayoría de las reacciones de los usuarios no son del todo favorables.

Publicidad

"No puede ser", "Qué vergüenza", "Los que critican no saben nada", "¿Por qué la necesidad de caer tan bajo?", "Ese tatuaje lo he visto mínimo 8 veces", "Eso es estar decidido. La verdad que lo admiro", son algunas de los comentarios.

Publicidad