"Estoy borracho": viralizan charla de empleado con su jefe que le pidió trabajar en su día libre

Todos los días por medio de las redes sociales se viralizan diferentes contenidos que le hacen el día a muchas personas, como la historia que te vamos a contar en la que un jefe le pidió trabajar en su día libre a uno de sus empleados y este se negó rotundamente y hasta le renunció.

El joven, cansado de los pedidos de su jefe fuera de su horario de trabajo, decidió 'voletearlo' en sus redes, por eso sacó captura de pantalla de las charlas y las compartió.

El empleado, quien se desempeñaba como barman, mostró que su jefe en ese momento le escribió a las 3:00 a.m. para que fuera a trabajar durante su día libre, y debido a que él había salido durante esa noche, el jefe además terminó regañándolo por emborracharse mientras no estaba trabajando

La historia de este joven fue publicada en Reddit, y si bien la falta de personal pudo haber hecho que el jefe buscara la manera de solucionar el problema, el empleado se negó y su jefe le siguió insistiendo: "Tienes que ser un jugador de equipo. No se trata solo de ti, por favor ven mañana".

A lo que el joven le dijo que como era su día libre él había salido a tomar y que no estaba en condiciones para ir al trabajo, respuesta que enojó a su jefe y le dijo: "Debes estar disponible para el trabajo, emborracharte demasiado no es una buena apariencia si no puedes estar preparado".

Después de mantener una fuerte discusión, el barman tomó la decisión de renunciar y aseguró que hay muchos lugares en los que están buscando empleados.

