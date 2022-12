Hizo BERRINCHE porque borraron su Instagram y no quiere volver a ser prostituta

Jessy Taylor, una joven influenciadora, se volvió viral en redes sociales a raíz de un video que publicó en YouTube.

En el clip aparece llorando porque le eliminaron su cuenta de Instagram por denuncias que recibió por el tipo de sus contenidos.

Según la mujer, sin sus seguidores no es nada, ya que estaba recibiendo ingresos por trabajar en línea.

Así mismo, les pidió que no denunciaran su perfil, ya que no quería volver a trabajar como prostituta.

“Era una prostituta… ya no quiero hacer eso de nuevo porque estaba logrando mis ingresos en línea. No quiero volver a esa vida (…) Lo que quiero que entiendan es que no tengo ningún tipo de habilidad. Tengo una enorme deuda en la universidad así que no puedo regresar ahí, aunque quisiera. (…) No tengo cualificaciones para trabajar, nunca podría obtener un trabajo normal”, fueron algunas de sus palabras.

La publicación se hizo viral y recibió todo tipo de reacciones, en especial, negativas por su actitud.

Jessy volvió a abrir una nueva cuenta, pero ahora tiene 8.300 cuando antes de lo sucedido tenía más de 113.000.

